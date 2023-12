«Il Cagliari di Gigi Riva in una launedda» 

«“A casa mia o si studia o si lavora, di musica non se ne parla, parentesi chiusa”. Furono queste le parole di mio padre quando, finite le Elementari, dissi che mi sarebbe piaciuto studiare musica». A Franco Tanda, 75 anni di Sanluri, il pallino delle launeddas – il tipico strumento a fiato che accompagna feste e tradizioni popolari sarde – è venuto a 13 anni. Quarant’anni fa il sogno è diventato realtà: dalla costruzione degli strumenti all’insegnamento gratis in varie scuole, fino alle mostre e alla spedizione a musicisti di tutto il mondo.

Il racconto

«Ci sono passioni – dice Tanda – che nascono con noi, inutile metterle da parte, ritornano con prepotenza, ce le portiamo dentro tutta la vita. Mel mio caso è stata la musica. Avevo 12 anni quando entrai a far parte di una banda musicale. Da maggiorenne il lavoro di funzionario alla Asl di Sanluri e la famiglia divennero la priorità. A 35 anni l’amore per la musica si risvegliò. Ancora una volta rimasi letteralmente folgorato dal suono delle launeddas. E da quel giorno, è diventato un chiodo fisso. Ne ho costruito talmente tante che ho perso il conto: 3 o 4mila, forse di più. Tantissime sono piccoline. Non sono in vendita, molte le regalo e altre le ho spedite in tutto il mondo: in Europa, America e Cina a musicisti che me le hanno chieste».

Al civico 18 di via Pergolesi, quartiere periferico di Sanluri, si dischiude un mondo magico, dove le canne vengono tramutate in launeddas. Dietro ciascuna la sapienza delle mani di chi accoglie e guida a scoprire i segreti nascosti nel piccolo museo. «Ogni launedda – spiega l’artista – richiede un lungo lavoro di sperimentazione che porta alla perfezione costruttiva. Fabbricarle è un'arte. Le migliori nascono nella nostra zona, dove il destino è scritto nel nome del prodotto utilizzato: cannisoni, canne del suono. Sono gialle, piene, suonano, frusciano al vento. Vanno raccolte al momento opportuno, selezionate una ad una, quindi la costruzione, un giorno di lavoro, se c’è umidità anche di più».

Il desiderio

Il volto dell’artista s’illumina davanti «alla prima parte di un mio sogno»: una launedda per ricordare l’anno in cui il Cagliari ha vinto lo scudetto. «Il 1969-1970 resterà nella nostra memoria: campioni d’Italia. Un evento sardo che ho immortalato nello strumento dell’Isola per eccellenza, nelle canne ho inciso i nomi di giocatori e dirigenti che ci hanno fatto sognare. Resta il desiderio di presentarlo al protagonista: Gigi Riva».

RIPRODUZIONE RISERVATA