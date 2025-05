Il Cagliari di Caprile, Mina e Piccoli 

Tre su tutti: Caprile, Mina e Piccoli. Ma anche Zortea, Augello, Zappa, Luperto, Adopo e Deiola. I protagonisti della salvezza e punti di riferimento - chi più e chi meno - per Davide Nicola che ha creato quasi subito il suo zoccolo duro attorno al quale, poi, ha fatto girare il resto della rosa nel corso della stagione. Una stagione più di sostanza che di qualità per Viola che ha segnato molto meno pur giocando molto di più, mentre l’altro fantasista della compagnia Gaetano ha provato a dare il colpo di coda, ma ha tradito le attese più alte. Così come Luvumbo, che nel finale ha inciso con strappi e assist, ma non ha fatto quello step che da lui si attendevano un po’ tutti - società in primis - al secondo campionato in Serie A. Ma la delusione più grande è stata Prati, ignorato per mesi dall’allenatore. Anche lui, però, non è probabilmente riuscito a conquistarlo le (poche) volte che ha avuto la possibilità di farlo.

Decisivi

Lo “switch” in porta tra Scuffet e Caprile è stato la chiave di (s)volta anche dal punto di vista mentale, proprio nel momento in cui la squadra è passata da un atteggiamento più spavaldo e liberale a una linea più conservatrice e pratica. Bravo con i piedi, si diceva. Si è rivelato un portiere di alto spessore in tutto e per tutto. Oltre a parare e incidere come pochi colleghi tra le squadre in lotta per la salvezza, ha così trasmesso serenità e certezze ai compagni. A trasmettere a tutti lo spirito guerriero è stato, invece, Mina, leader tecnico e spirituale del Cagliari, fondamentale nei momenti fondamentali. La caratura internazionale è tangibile. L’incidenza che ha avuto sull’ultima partita in casa col Venezia disarmante. Al suo fianco, Luperto non ha fatto rimpiangere Dossena e in certi frangenti ha addirittura sollevato l’asticella. E in questo contesto, Zappa ha avuto la possibilità di crescere ulteriormente sotto ogni profilo e di confermarsi affidabile a prescindere dal sistema di gioco. Dall’altra parte, il contributo costante di Augello che ha eguagliato il record rossoblù stagionale di assist, sette come Nainggolan. E se i cross del terzino sono stati decisivi per l’obiettivo finale, figurarsi i dieci gol di Piccoli, protagonista come non era mai stato da quando gioca in Serie A. Lui e Zortea (da primato anche la sua stagione con sei reti) sono stati le vere sorprese, e di conseguenza il valore aggiunto per la rosa rispetto alla stagione precedente.

Preziosi

Nel cuore del campo Nicola ha avuto più scelta ma il più delle volte ha comunque puntato su quelli che gli davano più affidabilità, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Adopo-Makoumbou è stata a lungo la coppia di riferimento, forse anche la più omogenea. E l’apporto del francese di origini per metà ivoriane e per metà senegalesi è stato notevole. È stata la sua prima vera stagione da protagonista in Serie A e ha dimostrato di poter reggere alla grande il confronto non solo sul piano fisico e agonistico. Allo stesso modo Deiola che, con il gol al Venezia, ha dimostrato - una volta di più - di non essere solo corsa e sacrificio. È stato l’anima della squadra, anche quando è subentrato dalla panchina, e il suo ruolo è stato prezioso sia in campo che fuori. Così come lo spirito di adattamento di Viola che non è certo una seconda punta ma ha dovuto colmare spesso i limiti strutturali o stagionali del Cagliari alle spalle di Piccoli facendo di necessità virtù.

Occasionali

Altrettanto prezioso è stato il ruolo dei gregari, più o meno di lusso. C’è stato il momento di Felici, che ha avuto un impatto esplosivo nel 2025 per poi sparire dai radar. L’esperienza di Palomino ha pesato al momento giusto, così come il gol da tre punti al Torino nel girone d’andata. Magari avrebbe meritato qualche chance in più dal primo minuto Marin, in modalità last minute come lo scorso campionato a Empoli (sempre con Nicola in panchina guarda caso). Più bassi che alti per il secondo portiere Sherri nel suo breve interregno. Capitan Pavoletti ha dato un senso all’ottavo campionato in rossoblù segnando il gol-salvezza a Verona.

Rimasti nel limbo

Sprazzi di luce per Gaetano, frenato e condizionato prima dalla pressione ambientale (il tormentone estivo lo ha probabilmente caricato di eccessive responsabilità) poi dai problemi al ginocchio. Non è stato in ogni caso all’altezza delle aspettative. Idem Obert, che ha pagato la presenza di Luperto e - allo stesso tempo - non è riuscito a sfruttare le poche occasioni che ha avuto. Ne ha avute decisamente di più Luvumbo, nonostante l’infortunio alla caviglia, ma non è riuscito a fare il salto di qualità. Prigioniero del suo talento e di un intruglio tattico (da esterno a seconda punta) che ha inevitabilmente influito sul suo rendimento.

Ai margini

Azzi ha avuto un suo perché a destra in avvio di stagione aspettando Zortea, poi è finito ai margini sino all’addio a gennaio. Coman si è presentato alla Domus con un eurogol contro il Parma, poi i guai fisici hanno preso il sopravvento.

Non pervenuti

Surreale l’annata di Prati, difficile anche da interpretare, figurarsi da spiegare. Viene piuttosto da chiedersi se le colpe siano dell’allenatore che non è riuscito a coinvolgerlo nel progetto o del giocatore che non si è saputo adattare. Un anno perso anche per Mutandwa. Da dimenticare quello di Jankto. A vuoto l’ennesimo tentativo di Wieteska mentre Lapadula ha confermato tutti i suoi limiti in Serie A.

