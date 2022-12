«Il Cagliari deve tornare in A» 

Tra malumori e speranze la tifoseria si interroga sul destino del Cagliari. Supporter illustri e non, hanno tutti un’unica idea: “Il Cagliari deve tornare in Serie A”. Campione del Mondo nel 1982, l’ex attaccante del Cagliari Franco Selvaggi è certo che «i rossoblù, data la loro storia e tradizione, dovrebbero fare un campionato molto diverso – spiega - ho visto dal vivo la partita contro la Ternana, il Cagliari non meritava di perdere, ha giocato anche discretamente, mentre col Perugia non mi è piaciuto: ci aspettavamo che questa squadra fosse al vertice del campionato, purtroppo non è così ed è tutta qua la delusione dei tifosi». Su Liverani: «In genere gli allenatori si devono meritare la fiducia con i risultati, lui non lo conosco personalmente, e immagino che si renda conto da sé dell’impegno che ha preso con un club dalla storia importante – premette - mi auguro comunque che quella col Perugia sia la partita della svolta, poi sarebbe difficile ammettere altri passi falsi». Nessun dubbio sugli interventi da fare in ottica mercato: «Dovrebbero prendere un bravo play che faccia girare la squadra, perché al momento il Cagliari gioca un calcio non ordinato. Aggiungo anche un buon difensore centrale di esperienza, mentre davanti Lapadula-Pavoletti è un’ottima coppia. Mi piace molto anche Luvumbo, potrebbero giocare tutti e tre insieme».

Bomber in campo

Parla l’amato bomber rossoblù Gigi Piras: «I malumori è normale che ci siano, sulla carta abbiamo una Ferrari ma sembra non voler partire». Ma cosa ha bloccato il Cagliari fino ai tre punti col Perugia? «C’è qualcosa che non funziona, difficile capirlo dall’esterno, non sapendolo andiamo sempre contro l’allenatore perché è quello più facile da colpire». Mancanza di punti di riferimento? «Ogni domenica si cambia troppo, 4-5 giocatori, e poi c’è qualche giocatore in difesa su cui si insiste troppo». Il reparto offensivo: «Sono sempre stato sostenitore della coppia Lapadula-Pavoletti. Infatti sono arrivati due cross e Pavoletti ne ha approfittato subito». E poi la confessione: «Non vado più allo stadio perché mi arrabbio troppo e quindi preferisco guardare la partita a casa e dare un calcio al divano ogni tanto». Da un bomber all’altro, Robert Acquafresca ha buone sensazioni: «Il Cagliari arrivava da un momento difficile e penso che questa vittoria abbia dato tanto morale a tutti, ho sempre visto un Cagliari superiore a ogni avversario che ha incontrato, però abbiamo raccolto molto meno di quanto meritassimo». Poi deciso: «Lapadula-Pavoletti è la coppia più forte della Serie B».

I tifosi

Carlo Fancello, portavoce dei Cagliari Fans Club, è preoccupato: «Non c’è più tempo per scherzare con la classifica e nemmeno con i tifosi: è evidente che non gradiscono l’atteggiamento della squadra e la posizione in classifica». Tuttavia ammette: «Ho visto giocare con serietà e da professionisti col Perugia, hanno capito che devono metterci qualcosa in più». Difficile ritrovare il feeling con l’allenatore: «Lo strappo è troppo grande, dei cori così non li ho mai sentiti, c’è molta paura che il Cagliari non si riprenda - sottolinea - il pubblico ha sopportato troppo, dalla retrocessione senza cuore a questo atteggiamento. Cambiare le cose solo alla 17ª giornata è troppo tardi».