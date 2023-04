Il Cagliari deve chiudere almeno quinto 

Se il campionato si fosse concluso con i due postici di ieri, il Cagliari sarebbe nei playoff ma dovrebbe prima passare per i preliminari contro il Pisa, in gara secca che si disputerebbe nell’Isola (col bonus in caso di pareggio). Se dovesse superare il turno, la squadra di Ranieri sfiderebbe poi in semifinale la terza classificata, presumibilmente il Bari, con ritorno in casa dei pugliesi che la spunterebbero qualora risultasse in parità l’aggregato del doppio confronto (non sono previsti supplementari, tanto meno calci di rigore). Gli scenari iniziano a prendere forma e qualche patema lo creano, anche se la situazione resta provvisoria e i rossoblù hanno ancora quattro partite (in casa con Ternana e Palermo e in trasferta con Perugia e Cosenza) per mettersi nelle condizioni migliori possibili in vista degli spareggi. Oggi la classifica li taglia fuori dalla corsa per il quarto posto, forse definitivamente. Allo stesso tempo, però, li mette al riparo da eventuali agguati. Nessuno, infatti, sembra essere più in grado di salire in corsa sul treno delle prime otto, compresa la Ternana prossimo avversario di Lapadula e compagni domenica alla Unipol Domus. E questo rende un po’ meno amaro il ko del Tardini.

Classifica e scenari

Detto che il Cagliari dovrà provare a vincerle tutte da qui al 19 maggio, il problema non sono più solo i cinque punti dal Südtirol, ora ci sono anche i tre dal Parma e un eventuale en plein rossoblù dovrebbe combaciare con un crollo collettivo. Combinazione alquanto improbabile visto anche il calendario. Riprendere il quinto posto diventa ora fondamentale per i rossoblù, per giocare almeno i preliminari con il coltello dalla parte del manico. Se non altro, i playoff non sembrano essere più a rischio dopo l’ennesimo passaggio a vuoto del Palermo. Lo stesso Modena (l’altra squadra con cui ha perso il Cagliari di Ranieri) proprio quando si ritrova lì per lì per fare lo scalino, s’inceppa. Idem l’Ascoli. Ultima la Ternana ieri. E via via a scendere, tutte le squadre che, di volta in volta, hanno provato a mettersi in scia.

L’aspetto mentale

Anche se più della classifica, in questo momento - paradossalmente - contano più l’aspetto mentale e la condizione atletica. I rossoblù escono ridimensionati anche moralmente dalla trasferta emiliana, al di là del rigore “generoso” che ha permesso al Parma di rimettere in gioco una partita che sembrava già indirizzata. Il divario tecnico nella ripresa è stato sin troppo evidente e spostare le attenzioni sull’arbitraggio è un po’ come nascondere le difficoltà sotto il tappeto (per quanto Gariglio abbia le sue colpe). L’assenza di Mancosu (che dovrà star fuori altre due gare) pesa e Falco, che pure si è sbattuto e ha anch’egli un tasso qualitativo elevato, dispone di un ventaglio di soluzioni più ridotto e non garantisce gli stessi equilibri tra una fase e l’altra. Se non segna Lapadula, poi, non segna più nessuno. Ed è forse questo l’aspetto che più preoccupa, anche in vista dei playoff, e sul quale dovrà concentrare le attenzioni Ranieri, nella speranza che Pavoletti ritrovi al più presto un ritmo quanto meno accettabile. Sabato nel Parma, del resto, la differenza l’hanno fatta proprio i cambi. E ora che le diffide (ben sette) iniziano a diventare un fattore (già è scattata la squalifica per Azzi), l’apporto dell’intera rosa diventa fondamentale. Come la partita contro la Ternana.