Il Cagliari dalla paura al trionfo  

Cagliari (4-2-3-1) : Radunovic; Zappa, Goldaniga (42' st Altare), Dossena, Barreca (1' st Azzi); Nandez, Makoumbou (40' st Deiola); Luvumbo (36' st Lella), Mancosu, Millico (1' st Prelec); Lapadula. In panchina Aresti, Lolic, Capradossi, Di Pardo, Obert, Falco. Allenatore Ranieri.

Ascoli (4-3-1-2) : Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giovane; Collocolo, Buchel (25' st Era- mo), Caligara (38' st Sidibe); Falzerano (15' st Marsura); Forte (25' st Dionisi), Gondo (15' st Pedro Mendes). In panchina Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Adjapong, Giordano, Tavcar. Allenatore Breda.

Arbitro : Miele di Nola.

Reti : nel pt 19' Forte; nel st 11' e 39' Lapadula, 16' Mancosu, 43' Zappa

Note : ammoniti Botteghin, Goldaniga, Marsura. Spettatori 12.050, incasso 126.633. Angoli 5-2 per il Cagliari. Recupero 3' e 4'.

Il secondo posto probabilmente è andato, ormai, ma il Cagliari c’è, batte un colpo forte e chiaro, oltre all’Ascoli, e nei prossimi sei scontri diretti, uno dietro l’altro, può provare a scalare la classifica per giocarsi poi i playoff con il coltello dalla parte del manico. Il successo in rimonta (da 0-1 a 4-1) nell’anticipo del decimo turno di ritorno alla Unipol Domus spazza via i fantasmi, riporta un po’ di luce e positività lungo il percorso e valorizza persino i quattro pareggi ottenuti nelle precedenti quattro giornate allungando la striscia positiva a sei partite (record stagionale per i rossoblù). Il ruggito d’orgoglio, dunque, arriva nel momento clou del torneo, al di là delle difficoltà incontrate anche ieri sera contro un avversario scorbutico, organizzato e arrivato nell’Isola col chiaro intento di sporcare e incartare la partita (riuscendoci per buona parte). Una prova di forza e pazienza allo stesso tempo. Dopo il vantaggio di Forte, arrivano così i gol di Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa. È la quinta vittoria nelle ultime sei gare in casa per la formazione isolana, che deve ora sfatare il tabù trasferta, già sabato a Reggio Calabria, per dare una spallata e puntare dritta all’obiettivo.

Primo tempo

Sorpresa Millico tra gli undici titolari. Ranieri prova così a rimescolare le carte per dare più fosforo e, soprattutto, soluzioni alla fase offensiva. Schierati attraverso il modulo 4-2-3-1, dunque, Radunovic, Zappa, Goldaniga, Dossena, Barreca, Nandez, Makoumbou, Luvumbo, Mancosu, Millico e Lapadula. In campo, invece, con il 4-3-1-2 l’Ascoli, che rompe a sua volta il ghiaccio con Leali, Donati, Botteghin, Simic, Giovane, Collocolo, Buchel, l’ex Caligara, Falzerano, Forte e Gondo. Pronti via, il tacco di Mancosu libera al cross Barreca, ma Luvumbo poi calcia addosso a Giovane. Parte di slancio il Cagliari, che sfiora ancora il vantaggio con un tiro a giro di Mancosu di poco a lato. Ci prova pure Lapadula, ma il colpo di testa è prevedibile come la conclusione dalla distanza di Gondo, dall’altra parte. Il patatrac al 19’: rinvio a vuoto di Barreca, ruba palla Donati che scarica a Collocolo per il cross, sul primo palo spunta Forte che anticipa Dossena e insacca. Un minuto dopo, l’Ascoli potrebbe addirittura raddoppiare con Botteghin che, però, non inquadra lo specchio della porta da due passi. Cagliari sotto un treno, non va oltre un’incornata di Dossena (centrale e facile preda del portiere) e due tiri (fuori) di Millico e Mancosu. Come se non bastasse, si infortuna Luvumbo, al suo posto Lella e passaggio al 4-3-1-2, la chiave di volta.

Ripresa

Subito un doppio cambio: fuori Barreca e Millico, dentro Azzi e Prelec. Ma a firmare la rimonta, tra l’11’ e il 16’, è Mancosu che prima procura il rigore (sbaglia il tiro dagli undici metri Lapadula, non il secondo tentativo sulla ribattuta del portiere) poi segna il gol del vantaggio dopo l’uno-due con lo stesso italo-peruviano. E ancora Lapadula, al 39’, sigla, stavolta di testa, la rete del 3-1. Quattro minuti dopo, Zappa ruba palla all’ingresso in area e fissa il risultato sul 4-1. Dentro nel finale anche Deiola (in campo dopo tre mesi) e Altare. Dalla paura al trionfo.

