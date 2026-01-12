Il Cagliari crolla sotto i colpi del Genoa 

Genoa 3

Cagliari 0

Genoa (3-5-2) : Leali; Marcandalli, Østigård, J. Vásquez; Norton-Cuffy (1' st Masini), Malinovskyi (29' st Thorsby), Frendrup, Ellertsson (37' st Sabelli), Martín; Vitinha (37' st Messias), Colombo (29' st Ekhator). In panchina Sommariva, Lysionok, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. Allenatore De Rossi.

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Palestra, Luperto, Rodríguez (1' st Idrissi), Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli (24' st Zappa); Luvumbo (17' st Gaetano), Kiliçsoy, Esposito (24' st Borrelli). In panchina Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 7' Colombo, nella ripresa 30' Frendrup, 33' Østigård.

Note : ammoniti Juan Rodríguez, Frendrup, Obert, Masini, Mazzitelli, Adopo, Luperto. Angoli 2-3. Recupero 1' pt-3' st.

Solo lacrime, rimpianti e schiaffi nella valigia, stavolta. Il Cagliari resta intrappolato nella tana del Grifone. Rientra nell’Isola con le ossa rotte, ridimensionato, e con la quinta sconfitta in trasferta (finisce addirittura 3-0 per il Genoa a Marassi), la nona stagionale. Comincia così nel peggiore dei modi il girone di ritorno per la squadra di Pisacane, poco lucida nei momenti chiave della serata. Va sotto dopo soli sette minuti per un gol di Colombo, reagisce subito senza, però, trovare il pareggio per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Frendrup e Østigård. C’è così l’aggancio in classifica a quota 19 da parte dei rossoblù liguri che non vincevano in casa da quattro gare. Per Caprile e compagni il riscatto passa ora per la Domus, sabato contro la Juventus.

È subito Genoa

Cambia ancora Pisacane e rilancia la difesa a quattro davanti al portiere Caprile (per la prima volta capitano dall’inizio) nonostante il forfait di Mina con la coppia Luperto-Rodriguez al centro, Palestra a destra e Obert a sinistra. Adopo-Prati-Mazzitelli il terzetto nel cuore del campo, Luvumbo-Kiliçsoy-Esposito quello offensivo (i due esterni a piede invertito) a completare il 4-3-3 isolano. Schierata attraverso il 3-5-2, invece, la formazione ligure, a sua volta al via con Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín, Vitinha e Colombo. Ed è proprio quest’ultimo, dopo appena sette minuti, a sbloccare il risultato inserendosi indisturbato sull’imbucata di Malinovskyi, anticipando anche Rodriguez e infilando Caprile col sinistro. Un’altra “bambola” difensiva in avvio come a Cremona. Stavolta, però, il Cagliari rialza subito la testa e si prende il pallino del gioco. Si infrange sul muro genoano il doppio tentativo di Adopo, prima di testa, poi col destro. Centra in pieno la traversa, invece, Palestra, ma l’azione è viziata da un fallo sul portiere. Dall’altra parte, la prima parata di Caprile sul tiro dal limite dell’area di Malinovskyi. Si salva in corner anche Leali sulla punizione calciata da Esposito.

Il Grifone dilaga

Finisce con l’intervallo la partita di Rodriguez, al suo posto Idrissi. Masini per Norton-Cuffy, invece, nel Genoa che riparte meglio e sfiora subito il raddoppio ancora con Colombo (stavolta Caprile c’è). La grande occasione, però, è quella di Luvumbo che vola a campo aperto in contropiede, arriva a tu per tu con Leali ma si fa ribattere il tiro dal portiere. Pisacane decide poi di sostituirlo con Gaetano. Fuori anche Esposito e Mazzitelli per Borrelli e Zappa. La fucilata di Idrissi non sorprende Leali ma sembra riaccendere il Cagliari. Tra il 30’ e il 33’, però, il Grifone la chiude. Anzi, la sigilla. Sul rinvio di Luperto la conclusione di Frendrup viene deviata da Prati, spiazzando così Caprile. Quindi l’incornata fortunosa ma vincente di Østigård sulla punizione calciata da Martín per il definitivo 3-0 che vale l’aggancio in classifica.

