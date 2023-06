Il Cagliari cresce a suon di post: è ottavo a maggio 

Un finale di stagione indimenticabile che ha permesso di volare anche sui social. Il Cagliari a maggio (bene prima dei successi di giugno nei playoff...) si è piazzato all’ottavo posto nella classifica dell’engagement delle squadre italiane di calcio sulle cinque principali piattaforme: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. Numeri da big: 1,6 milioni di interazioni in un mese, come da dati raccolti da Sensemakers per Primaonline.it, meglio di ben tredici squadre su venti dell’ultima Serie A e anche della Nazionale, che si è fermata al nono posto, nonché primo in assoluto di tutta la Serie B. Al dato delle interazioni va aggiunto anche quello, altrettanto notevole, delle visualizzazioni dei video: 3,7 milioni, sommando i dati di Facebook, YouTube e TikTok. Per fare un confronto la Lazio, che pure a maggio ha raggiunto l’accesso alla prossima Champions League, si è fermata a 2,4 milioni.

Crescita enorme

Il lavoro fatto dal Cagliari sui social, unito ai risultati della squadra di Claudio Ranieri e a una commovente vicinanza dei tifosi (come testimoniato domenica notte coi festeggiamenti per la promozione, dalla Fiera sino a piazza Yenne, all’attesa in aeroporto e alla consegna della Coppa Nexus lunedì allo stadio), ha permesso di scalare la classifica social. Ad aprile, quando il trionfo di Bari era ancora abbastanza lontano, il Cagliari era tredicesimo: 734.000 interazioni con 1,8 milioni di visualizzazioni video. In un mese ha più che raddoppiato entrambi i valori, certificando un seguito notevole e sempre più appassionato. A maggio primo posto per l’Inter: 49,3 milioni di interazioni, mentre la Juventus domina le visualizzazioni dei video a 158 milioni.

I numeri

A livello di seguito social, il Cagliari è fra le squadre con più follower in Italia: 430.000 su Facebook, 385.000 su Twitter, 404.000 su Instagram, 46.500 su YouTube e 235.000 su TikTok, con account anche su Twitch, LinkedIn, Spotify e Weibo, quest’ultimo fra i principali social della Cina dove (in cinese) la società ha pubblicato post per celebrare il salto in A. Il lavoro di promozione del brand Cagliari Calcio, negli ultimi anni ha permesso alla società di affermarsi anche su questo campo. Potendo, col ritorno in A, farsi conoscere.

