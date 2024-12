Il Cagliari crede nel suo metodo Senza paura anche con l’Atalanta 

Stasera sapremo qualcosa di più sull’Atalanta. La straordinaria task force guidata da Gian Piero Gasperini, che questa sera riceve il Real Madrid a Bergamo, minaccia di allungare le mani anche sulla coppa dalle grandi orecchie dopo aver preso la vetta della classifica di Serie A. La squadra nerazzurra sarà di scena sabato alle 15 a Cagliari, prima di festeggiare il Natale domenica 22 contro l’Empoli nel fiammante stadio di via Giulio Cesare. Insomma, sabato ci aspetta un pomeriggio di grande calcio con la regina del campionato, che viaggia alla velocità di nove vittorie e un pareggio nelle ultime dieci partite. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero.

Autostima

Il Cagliari che torna da Firenze si porta dietro una bella dose di rimpianti – se avessimo segnato subito, se fossimo stati più attenti, se nel finale fosse girata meglio – e un discreto bagaglio di autostima. La squadra ha tenuto testa alla Fiorentina, con l’Atalanta una delle realtà migliori degli ultimi due mesi, rischiando di passare in vantaggio e di riprenderla nel finale, con un secondo tempo di grande intensità. Ha perso però senza fare un vero tiro in porta, De Gea non ha effettuato parate importanti, però se fosse terminata uno a uno – sensazione generale anche nell’ambiente fiorentino – pochissimi avrebbero avuto da ridire.

Cosa non va

La certezza è che il Cagliari ha acquisito un meccanismo di gioco sul quale crede. L’abilità di Davide Nicola, al di là di scelte o accantonamenti, è stata quella di far digerire a tutti un metodo che richiede sacrificio, applicazione e maniacale attenzione, fin dal primo giorno di ritiro. E tutti remano verso la stessa meta, in questo caso la permanenza in Serie A, ma non solo, perché – lo noti soprattutto dai cambi – tutti vanno dentro e danno il massimo. Ma cosa non ha funzionato a Firenze? La seconda parte della manovra, le tante palle perse dopo essere ripartiti, la famosa “finalizzazione” che poi è croce e delizia di tutti gli allenatori. Quella qualità nella metà campo avversaria che il Cagliari può vantare (Viola, Gaetano, Marin e le punte), ma che non ha ancora fatto la differenza. Una questione non solo tecnica, ma anche mentale, perché non deve bastare essere usciti palla al piede (e non grazie ai lanci lunghi come nelle ultime due stagioni) dalla propria metà campo, il Cagliari lo sa fare ma poi si perde per strada.

La cena natalizia

Con l’Atalanta dietro l’angolo e poi la trasferta di Venezia, il Cagliari ha scelto di anticipare a ieri sera il consueto momento conviviale natalizio. A Sa cardiga e su schironi, ristorante alle porte della città, l'intera rosa, lo staff tecnico guidato da Davide Nicola, il presidente Giulini e la dirigenza, con tutti i dipendenti del club, hanno cenato e passato alcune ore insieme prima di rituffarsi da oggi nella preparazione della sfida di sabato alla Unipol Domus.

La squadra era reduce dalla seduta di allenamento ad Assemini, il solo Lapadula potrebbe non recuperare per la gara con l’Atalanta.

