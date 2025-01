Il Cagliari comincia l’anno col botto 

Una grande prova di cuore e carattere del Cagliari che comincia il 2025 col botto vincendo in rimonta a Monza dopo quattro sconfitte consecutive e agganciando così il Lecce a 17 punti. Il vantaggio dei brianzoli dopo soli sei minuti con Caprari, su rigore. Ma la squadra di Nicola non si è scomposta, ha aggredito l’avversario sino al pareggio di Zortea. Nella ripresa il gol decisivo di Piccoli (al quinto sigillo in campionato) che ha così fissato il punteggio sul 2-1 in favore dei rossoblù. Ora testa alla sfida col Milan in programma sabato a San Siro.

