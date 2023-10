Il Cagliari Club London: «Risorgeremo» 

La passione per i colori rossoblù dei tanti sardi emigrati e non solo, si accende anche nella città di Re Carlo. A Shoredich – Londra Est – da qualche giorno è nato il Cagliari Fan Club London. Il primo a Londra.

«Abbiamo inaugurato in occasione di Cagliari- Roma, il nostro club è affiliato al Cagliari Fan club che ha sede al museo rossoblù di Quartu Sant'Elena», racconta entusiasta Nicola Spada, originario di Quartu, artefice di questa nuova realtà insieme all’amico d’infanzia Simone Portas di Selargius. «L’idea è nata per dare la possibilità ai numerosi tifosi del Cagliari di vedere le partite insieme: a Londra non esiste alcuna associazione del genere». Al momento i tesserati sono trentacinque, non sono solo sardi, ma arrivano anche da regioni come Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte. «Alcuni di loro non hanno nemmeno origini sarde ma simpatizzano per il Cagliari», aggiunge Spada, «poi domenica diverse persone che non sono ancora tesserate si sono avvicinate in sede perché hanno sentito parlare di noi sia da altri amici che sui social».

C’è tanto entusiasmo a Shoredich, che non è calato neanche davanti alla sconfitta dei rossoblù: «Ranieri è un maestro, non credo che la responsabilità dell'andamento della squadra sia suo. Dobbiamo considerare anche gli infortuni di elementi chiave per la squadra», afferma il giovane, certo che la sua squadra riuscirà a risorgere e a salvarsi, «chiunque voglia unirsi a noi può contattarci anche attraverso la pagina Instagram @cagliarifanclublondon o venire a trovarci al club».

