Coppa Italia
24 settembre 2025 alle 00:44

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone 

Questo Cagliari sa solo vincere. Con un secondo tempo super, i rossoblù schiantano il Frosinone (4-1 il risultato finale) e si regalano gli ottavi di Coppa Italia con il Napoli. Cagliari in vantaggio dopo un minuto grazie a un rigore trasformato da Gaetano (fallo su Borrelli). Gli ospiti reagiscono, trovando il pareggio con Vergani (36’) e sfiorando il raddoppio (traversa di Ndow). Nella ripresa Pisacane inserisce subito Deiola e Felici. La musica cambia. Al 67’ il gol di Borrelli su assist di Felici, che trova la soddisfazione personale all’80’. Chiude Cavuoti. È festa per i 12mila della Unipol Domus.

alle pagine 50, 51

