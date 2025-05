Il Cagliari che stavamo aspettando 

Cagliari 3

Venezia 0

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea (42' st Pintus), Adopo (42' st Viola), Makoumbou (29' st Prati), Deiola (30' st Marin), Augello; Luvumbo (12' st Gaetano), Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Coman, Jankto, Palomino, Obert, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Venezia (3-5-2) : Radu; Schingtienne (25' st Zampano), Idzes, Candé; Zerbin, Kike Pérez (30' st Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (25' st Haps); Yeboah (25' st Marić), Oristanio (32' pt Gytkjær). In panchina Joronen, Grandi, Stanković, Marcandalli, Fila, Bjarkason, Sagrado, Šverko, F. Carboni. Allenatore Di Francesco.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti: nel pt 11' Mina, 41' Piccoli, nel st 26' Deiola.

Note: ammoniti Idzes, Deiola. Angoli 8-8. Recupero 4' pt-4' st. Spettatori 16.176 (sold out), incasso di 366.580 euro.

Finisce bene, benissimo, il calcio che questa gente stava aspettando. Di cuore, di qualità, gol e spinta, nessuna distrazione, la serata perfetta per lasciar fuori dalla Domus fantasmi di varia natura. Serviva un ultimo sforzo, è arrivato. Per il Venezia altri novanta minuti di passione per evitare la retrocessione.

Nicola con Mina e Luperto, in mezzo Deiola e Makoumbou, davanti Luvumbo fa compagnia a Piccoli. Si parte e Luvumbo scappa a sinistra, viene fermato e sul corner Deiola “spara” altissimo. Ancora Luvumbo in fuga, Idzes lo stende e viene ammonito, minuto 3, un record. Luvumbo continua a spingere, è un buon Cagliari. L’uscita di Caprile (10’) è senza senso, all’11’ il fallo su Piccoli, che difende una palla che sembrava persa, è il prologo del vantaggio: punizione da 35 metri di Augello, palla in area e Mina la deposita di testa in rete, pandemonio. Ammonito Deiola per gomitata (rischiosa) a Perez, è il 15’. Reazione del Venezia: corner da destra, super occasione per Busio, pallone di poco alto (16’). Il Cagliari c’è, una palla tracciante di Makoumbou innesca ancora Luvumbo, il rasoterra da sinistra è una rasoiata ma Piccoli è anticipato (24’). La ragnatela di passaggi degli ospiti porta Yeboah (28’) al tiro, palla in curva. Oristanio (32’) esce in lacrime, dentro Gytkjaer, una punta, e Mina inizia un match col nuovo entrato. Venezia pericoloso con Busio, cross da sinistra di Candè e girata di testa che sfiora il palo (37’). Ancora i rossoblù: a destra Zortea per Adopo, il cross è un dipinto e Piccoli di testa prova a botta sicura, la parata di Radu è irreale. Sul corner, Piccoli segna di testa da vero bomber, rete annullata e poi concessa, la Domus viene giù: 2-0. Al 48’ bella parata di Caprile, la prima del match, dribbling in area e tiraccio di Zerbin.

La ripresa

Il Venezia è virtualmente in B stando agli altri campi e cerca di accelerare. Al 12’ fuori Luvumbo, infortunio al piede destro, dentro Gaetano. Al 18’ Makoumbou e Gaetano si divertono, cross dal fondo e Piccoli sfiora il palo di testa. Al 26’ il gol che non ti aspetti: azione ubriacante Gaetano-Makoumbou, due colpi di tacco mandano Deiola in area che si inventa un tiro a giro pazzesco: 3-0. Marin, appena entrato, ci prova a fuori al 35’, una sassata ben neutralizzata da Radu. Poi l’esordio per Nicola Pintus, difensore centrale della Primavera, per Zortea. Finisce bene, come l’anno scorso.

