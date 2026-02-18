Il Cagliari cerca nuovi equilibri 

Alla ricerca di nuovi equilibri, almeno per tre-quattro settimane, sino a quando Gaetano tornerà a disposizione. Proprio nel momento in cui il Cagliari sembrava aver trovato il regista ideale per valorizzare il proprio patrimonio artistico, il forfait del fantasista napoletano ha sparigliato le carte e creato un vuoto non indifferente nel cuore del campo complice la cessione di Prati al Torino a gennaio, ma anche l’infortunio di Deiola, talvolta schierato da play nel girone d’andata. Per quanto il vice capitano abbia caratteristiche più da mezzala, ruolo nel quale, curiosamente, Mazzitelli si è preso la scena in rossoblù. L’ex Sassuolo, infatti, è arrivato nell’Isola come regista. Come tale subentrava a Prati le poche volte che gli è capitato di giocare nella prima parte della stagione, così è stato impiegato da Pisacane nel finale della gara con il Lecce tre giorni fa. E in questa veste potrebbe sfidare ora la Lazio, dopodomani alla Unipol Domus. Non una partita come le altre per lui, romano e romanista: è una sorta di derby.

Il favorito

Cercasi regista disperatamente. Tra le opzioni, ci sarebbe anche il 19enne zambiano Liteta, ma in questo momento di leggera apprensione - dopo due sconfitte consecutive e in piena emergenza - il Cagliari ha bisogno di certezze alle quali aggrapparsi per ripartire in una gara, tra l’altro, particolarmente insidiosa. E Mazzitelli può darle, almeno dal punto di vista tecnico e dell’esperienza. Anche se Pisacane avrebbe preferito dosarlo in questa fase del campionato per evitare “strappi” come quello avuto da Gaetano dopo quattro gare di fila da titolare. «Sicuramente per caratteristiche Mazzitelli mi dà più soluzioni, ma è un altro di quei giocatori che in questo periodo sta spingendo tantissimo», aveva tenuto a precisare - non a caso - alla vigilia della partita con il Lecce il tecnico rossoblù che, lo ha quindi fatto partire dalla panchina per poi utilizzarlo nel finale, cambiando in corsa anche l’atteggiamento della squadra e passando da due a un play. Con lui, appunto, davanti alla difesa.

L’imprevisto

Tra le tante, l’assenza di Gaetano è quella che pesa di più sotto il profilo strategico, probabilmente. Grazie al suo spirito di abnegazione (e di sacrificio) unito al genio, Pisacane era riuscito, infatti, a trovare quel giocatore alla Pirlo in grado di ribaltare l’azione con velocità e qualità. Lo stesso Gaetano pareva entusiasta. «È il mio ruolo del futuro e da qui non mi muovo più», aveva detto al “Cagliari in diretta” giovedì scorso negli studi di Radiolina, senza tenere conto della distrazione di basso grado agli adduttori della coscia destra che lo ha poi costretto a saltare l’appuntamento con il Lecce (al quale ha già segnato quattro volte in carriera) e le prossime tre partite con Lazio, Parma e Como nella migliore delle ipotesi.

Lazio nel mirino

Mazzitelli è un altro tipo di giocatore, sia tecnicamente che fisicamente, ma è quello che più si avvicina a Gaetano tra tutti i componenti della rosa. Proprio alla Lazio realizzò l’unico gol con la maglia del Como la scorsa stagione (il gol della bandiera in un netto 5-1 biancoceleste). Dalla ripresa della preparazione post Lecce, si sta allenando regolarmente con il gruppo. Potrebbe essere lui, insomma, l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto, lunedì e non solo. Come lo era stato in occasione dell’infortunio di Folorunsho. Da regista, stavolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA