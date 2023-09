Il Cagliari cerca ancora la sua identità 

Spietata Serie A, mette subito a nudo i limiti (strutturali, caratteriali) di una squadra brava a compattarsi quando è sotto pressione, ma ancora alla ricerca di una sua identità. La papera di Radunovic all’89’ - paradossalmente - smaschera il Cagliari che al Dall’Ara ha avuto persino la possibilità di vincere e ribaltare il copione di una gara dominata dal Bologna sotto l’aspetto tecnico. Gli “episodi” stravolgono la storia e rendono la sconfitta (la seconda di fila) ancora più dolorosa, per quanto la squadra emiliana meritasse i tre punti ai punti e i rossoblù isolani si siano limitati a due-tiri-due in porta compreso il gol di Luvumbo (una delle poche note liete in una serata storta e contraddittoria). L’angolano è indubbiamente un fattore, la sua imprevedibilità e la sua esplosività sono le uniche armi che ha in questo momento Ranieri per forzare il blocco avversario. Aspettando Petagna al top (buona la prima sino al fastidio al polpaccio), il vero Shomurodov (al limite dell’imbarazzo l’altro ieri) e il recupero di Pavoletti (provvidenziale la sosta).

L’assemblaggio

Mentre il Bologna si specchiava su se stesso, il Cagliari è stato più pratico, persino cinico. Così è riuscito a colmare il gap qualitativo (evidente sin dai primi minuti), mettere addirittura il muso avanti per un tempo e restare in partita sino alla fine. Quando, però, sarebbe dovuto passare allo step successivo, si è inceppato confermandosi una squadra ancora in evoluzione. Cinque dei dieci giocatori di movimento iniziali, del resto, erano nuovi e il mercato all’ultimo respiro ha inevitabilmente rallentato il processo di assemblaggio (Wieteska è arrivato nell’Isola cinque giorni fa, Petagna ha fatto in tempo a fare un allenamento più la rifinitura). E nonostante l’impatto esplosivo di Torino, molti esordienti hanno bisogno di trovare il ritmo e i tempi giusti della Serie A. A cominciare da Makoumbou, fondamentale per gli equilibri sia per il ruolo che per le caratteristiche. Se gira lui, gira il Cagliari. Contro il Bologna il suo talento è rimasto represso per buona parte del match e anche nell’uno contro uno sembra aver perso sicurezza e quell’autorevolezza con cui trascinava la squadra tra i cadetti.

Buona la prima

In fase offensiva i limiti più evidenti. Anche se verrebbe da chiedersi come si sarebbe evoluta la serata con la coppia Petagna-Luvumbo sino alla fine. L’angolano ha indubbiamente una marcia in più, non ha pagato il salto di categoria, aggredisce in continuazione gli spazi, mette sotto pressione l’avversario, non ha rivali a campo aperto. Può così spaccare la partita in qualsiasi momento. E l’ex Monza sembra agevolarlo con prestanza fisica e senso della posizione (se ne porta a spasso almeno due alla volta) oltre che con idee e buona tecnica (almeno per quanto si è visto nei primi quarantacinque minuti). Debutto addirittura con assist per Wieteska che Ranieri non ha esitato a schierare tra i titolari. Anche lui ha chiaramente bisogno di registrare alcune situazioni e i movimenti con i nuovi compagni, ma già dimostra una certa caratura e un buon feeling con Dossena nella gestione del reparto arretrato.

Sosta provvidenziale

Pausa di riflessione, ora. Tempestiva. Dà la possibilità ai nuovi di oliare i meccanismi di Ranieri (compatibilmente con gli impegni con le varie Nazionali) e a tutti di trovare una condizione atletica migliore (al Dall’Ara il divario è stato anche fisico). Il campionato va di fretta e la sfida con l’Udinese alla ripresa è già un bivio per i rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA