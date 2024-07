Il Cagliari cede Sulemana all’Atalanta (operazione da 7,5 milioni) e mette in circolo le risorse per portare da Bergamo a Cagliari il difensore Nadir Zortea e, in prestito (l’annuncio nelle prossime ore), sempre dalla Dea, l’attaccante Piccoli e il centrocampista Adopo. Viola rinnova, Lapadula vorrebbe restare.

a pagina 42