Il Cagliari cammina sul cornicione 

Il bicchiere mezzo pieno ti fa guardare in alto. Udinese, Sassuolo e Lecce sono lì, a un passo, le puoi perfino sfiorare. Ma se guardi verso il basso, realizzi che Verona ed Empoli sono a una partita di distanza. Il Cagliari, oggi, sta camminando sul cornicione di un campionato dove la fragilità è la routine e solo le grandissime – sono due, Juve e Inter – sembrano giocare un altro torneo. Perfino il Milan – quattro successi di fila – ha mostrato di tanto in tanto le sue lacune.

Lacune che il Cagliari, anche e soprattutto due giorni fa, ha orgogliosamente esibito. Lo sconcertante secondo tempo di Verona assomiglia a quello di Frosinone, con una differenza numerica non secondaria: al Bentegodi, Makoumbou era stato espulso dopo 16 minuti della ripresa, smembrando la squadra, mentre allo Stirpe il cartellino rosso è rimasto nella tasca destra dell’arbitro. Undici contro undici, il Cagliari ha preso solo schiaffi, salvo scoprire fra l’89’ (Dossena) e il 93’ (Pavoletti, of course) che un pareggio sarebbe stato possibile, bastava fare calcio. Quello vero, anche sporco, fisico, col pallone gettato lì in mezzo a cercare i migliori colpitori di testa.

Cosa non va

A Frosinone abbiamo capito che senza attaccanti capaci di infilarsi nella difesa avversaria grazie a veloci ripartenze, il Cagliari fa una fatica enorme. Ranieri ha costruito una squadra in grado di “danneggiare” il piano tattico degli avversari, per provare a fare gol con sortite veloci o con il tradizionale, inossidabile tema del cross dalle fasce laterali. Il lancio lungo per le punte è un’altra possibilità che vediamo spesso, ma con basse percentuali di riuscita per la sua alta prevedibilità. Con il Bologna, è arrivato un incredibile gol di Petagna in contropiede grazie al suggerimento di Dossena: se il Bologna avesse provato a gestire il vantaggio, magari arretrando il suo baricentro ed evitando un asfissiante e rischioso pressing alto (ah, i giovani allenatori...), il Cagliari avrebbe fatto una fatica immane per arrivare in porta. Il playmaker che detta i tempi e dirige il gioco nella metà campo avversaria non c’è, aspettando la crescita di Prati che è un diamante grezzo con straordinarie possibilità di brillare. Questo è il Cagliari edizione 2023-24: solo a Verona abbiamo assistito, nel primo tempo, a un dominio anche tattico, per il resto tanta buona volontà, diversi passi indietro e una applicazione che cresce, dopo pause pericolose con ripercussioni sulla classifica.

Cosa va

Se la stagione finisse oggi, il Cagliari avrebbe un posto al sole anche nella prossima Serie A. Il dato non è secondario, la risposta con Lecce e Bologna, dopo i passi falsi con Verona ed Empoli (pareggio doloroso) ha parzialmente sistemato una classifica che si era messa malissimo. Ranieri continua a tenere diversi rossoblù sulla corda – in difesa solo Dossena è sempre sicuro della maglia – e l’attacco fra assenze, partenze e cali di condizione, è un reparto ancora senza voto. Tante punte, ma senza eccellenze o rivelazioni, in una stagione dove le reti subite (36) sono quasi il doppio di quelle realizzate (20), ma Luvumbo e Oristanio incutono ottimismo (quando ci sono).

Il Cagliari riceve il Torino venerdì, poi andrà a Roma (lunedì 5 febbraio) e aspetterà la Lazio cinque giorni dopo, prima della delicata trasferta di Udine. Il cornicione deve reggere ancora, con la speranza di abbandonarlo presto per mettersi più comodi.

