Il Cagliari calcio ospita gli alunni 

Un pomeriggio speciale per 80 ragazzi della scuola media “Leonardo Alagon”. Grazie al progetto “EducAmbiente. A scuola di rispetto”, sono stati ospiti del Crai sport center, centro sportivo sede degli allenamenti del Cagliari calcio. Per un pomeriggio hanno visitato la struttura e hanno potuto assistere, dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini”, alla seduta di allenamento della prima squadra, guidata dall’allenatore Davide Nicola. Al termine sono scesi in campo e hanno potuto parlare per qualche minuto coi giocatori della prima squadra, che si sono concessi per i selfie, autografi e la consegna di alcuni gadget.

Il progetto “EducAmbiente. A scuola di rispetto” è stato voluto dall'assessorato all’Ambiente del Comune: «Per l’anno scolastico 2023/’24, abbiamo coinvolto tutte le classi prime degli istituti secondari di primo grado – ricorda l'assessora, Maria Bonaria Zedda – Quasi duecento gli alunni hanno seguito un programma di educazione ambientale, finalizzata al rispetto del decoro urbano, che prevedeva anche la riqualificazione dei giardini scolastici. La giornata al Crai sport center è stata il premio finale per i ragazzi, che ci auguriamo siano da esempio per tutti». Il progetto, in collaborazione con la ditta Formula Ambiente, prevedeva un contest, il cui premio finale era proprio la visita al centro sportivo del Cagliari. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA