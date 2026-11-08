Il Cagliari cala il poker 

Il Cagliari ritrova il successo e lo fa con una prova convincente sul campo dell’Altamura. Le rossoblù, nella settima giornata di Serie A femminile, si impongono con un netto 4-0, al termine di una gara interpretata con intensità fin dai primi minuti e indirizzata già nella prima frazione. Alla vigilia le due squadre erano separate da un solo punto in classifica e cercavano entrambe un risultato utile per dare continuità al proprio cammino. In campo, però, sono le isolane a prendere progressivamente il controllo della partita.

La gara

L’avvio è caratterizzato da ritmi elevati e a trovare per prima la via del gol è la formazione cagliaritana. Dopo appena tre minuti Foti finalizza al meglio il suggerimento di Mendes e porta avanti le sue. Il Cagliari continua a spingere e al 12’ trova il raddoppio: sugli sviluppi di uno schema ben eseguito, Mendes lascia partire una conclusione dalla distanza che passa sotto le gambe del portiere e termina in rete. Le rossoblù non si accontentano e al 14’ allungano ancora. Ferreira si mette in proprio, costruisce un’azione personale e conclude senza lasciare scampo all’estremo difensore avversario. Il primo tempo si chiude così sullo 0-3.

Nella ripresa il Cagliari non abbassa la guardia e continua a cercare la via del gol. Il quarto centro arriva al 12’: Mendes recupera il pallone dopo una buona fase difensiva, avanza verso la porta e serve Dessì, che da posizione favorevole non sbaglia e firma il definitivo 4-0. Il Cagliari porta a casa tre punti importanti e guarda ora al prossimo impegno, in programma domenica prossima contro il Napoli.

Serie B

Dai diversi gironi della Serie B femminile arrivano anche i risultati delle altre formazioni sarde. Sorride il Cus Cagliari, che conquista una vittoria esterna per 2-0 sul campo dell’Eventi Futsal. Pareggio in trasferta per il Decimoputzu, che chiude sul 2-2 la sfida contro il Prato. Giornata invece da dimenticare per l’Ittiri, sconfitto 10-2 sul campo dell’Infinity Futsal Academy. Turno di riposo per Oristanese e Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA