Il Cagliari cade, non basta il cuore  

Cagliari 1

Lazio 2

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa (30' st Pavoletti), Mina, Luperto, Augello; Adopo (31' st Deiola), Makoumbou (43' st Prati); Zortea, Viola (24' st Gaetano), Felici (43' st Kingstone); Piccoli. In panchina Iliev, Sherri, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Cogoni. Allenatore Nicola.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel; Hysaj (17' st Gigot), Gila, Romagnoli, Marušić; Guendouzi, Rovella; Isaksen (42' st Pedro), Dia (42' st Noslin), Zaccagni (42' st Dele-Bashiru); Castellanos. In panchina Mandas, Furlanetto, Tchaouna, Ibrahimović, Zazza. Allenatore Del Rosso (Baroni in tribuna squalificato).

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel primo tempo 41' Zaccagni, nella ripresa 10' Piccoli, al 19' Castellanos.

Note: angoli 7-7. Recupero 1' pt – 5' st. Spettatori 15.751 per un incasso di 328.330 euro .

Il Cagliari esce con zero punti dal suo terreno di caccia, il trofeo se lo porta a casa la Lazio con una rete per tempo, in mezzo quella di Piccoli che ha illuso la Domus. Caprile salva i rossoblù da un passivo più pesante. La squadra di Nicola non concretizza un lavoro di cuore e di forza, la Lazio ha maggiore qualità e quando decide di andare in porta, ci arriva e fa paura.

Nicola sceglie Augello, Obert in panchina, Viola suggeritore, Piccoli è il totem centrale, Zortea e Felici le ali. Lazio subito pericolosa al 3’, un corner di Isaksen manda nel panico la difesa, batti e ribatti in area e palla spazzata via. Risponde Viola da venti metri, Provedel si salva in corner. Partita divertente, vietato distrarsi. Al 12’ ancora Cagliari: azione martellante, Zappa dalla linea di fondo mette dentro e Piccoli fallisce l’aggancio. Sul corner seguente, Mina stacca e Provedel controlla.

Lazio in gol al 18’, ma un fallo di mano di Dia (visto solo dal Var) obbliga Manganiello ad annullare un gol incredibile, col pallone che si era impennato ingannando Caprile. Squadre aperte, si corre tanto, Manganiello tralascia diversi contatti sospetti. Al 33’, dopo una serie infinita di passaggi, Hysaj ci prova da fuori, palla sopra la traversa. Ora la Lazio fa la partita, arriva spesso davanti a Caprile, al 35’ Zaccagni sbaglia il tocco finale. Isaksen è chiaramente un problema a destra, quando ruba palla a Felici appoggia a Hysaj, che confeziona una palla velenosa al centro, finta di Dia e Zaccagni la butta dentro, è il 41’, 0-1. Il Cagliari reagisce, al 44’ filtrante di Viola e Piccoli è murato dall’energica retroguardia laziale. Finisce fra i fischi (per il signor Manganiello).

La ripresa

Dopo 14 secondi il destro di Zortea finisce di poco a lato, è un buon inizio. Ancora Cagliari al 4’, l’occasione è enorme: Felici e Augello sono irresistibili sulla sinistra, Adopo riceve in area, cerca il tiro a giro ma la palla finisce in curva. E poi il gol: è il 10’, il corner di Viola è profondissimo, Mina in area ne trascina a terra un paio, Piccoli stacca di testa e pareggia: 1-1. Caprile regala una super parata su testa di Romagnoli (12’), poi Hysaj crolla, problemi muscolari, in campo va Gigot (16’). Nel momento migliore del Cagliari, raddoppia la Lazio: al 19’, una “torre” di Dia consente a Zaccagni di appoggiare, sempre di testa, a centroarea per Castellanos, rete facile. Difesa in panne, sbagliano Mina, Caprile, Luperto e perfino Makoumbou. In campo Gaetano (23’) per Viola.

Il Cagliari sparisce dal match. Zaccagni – grazie a una palla-laser di Rovella – si trova davanti a Caprile, che regala un’altra parata pazzesca al 27’. I rossoblù non concretizzano, la Lazio vola in contropiede e Caprile compie un altro miracolo su Isaksen. Fuori Zappa e Adopo per Pavoletti e Deiola al 29’, inizia (finalmente) l’assalto rossoblù a caccia del pari. Provedel sbroglia situazioni complesse, la Lazio non riesce a passare la metà campo. Piccoli è anticipato in area, Deiola da 18 metri impegna a terra Provedel (40’), la Lazio ne cambia tre (41’) e respira. Dentro Kingstone e Prati, fuori Felici e Makoumbou, il risultato però non cambia.

