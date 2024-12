Il Cagliari cade ma a testa alta 

Fiorentina 1

Cagliari 0

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli (22' st Richardson); Ikoné (11' st Colpani), Beltrán (38' st Parisi), Sottil (22' st Guðmundsson); Kouamé (11' st Kean). In panchina Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Moreno, Martínez Quarta, Kayode. All. Palladino.

Cagliari (4-2-3-1) : Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert (12' st Luvumbo); Makoumbou (37' st Pavoletti), Marin (27' st Adopo); Zortea (28' st Felici), Viola (1' st Gaetano), Augello; Piccoli. In panchina Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone. All. Nicola.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Rete : nel primo tempo 24' Cataldi.

Note : ammoniti Comuzzo, Mina, Dodô, Gosens, Nicola, Luvumbo. Angoli 6-4. Rec. 1' pt-5' st.

Firenze . Un Cagliari fra i migliori visti quest’anno fa tremare la Fiorentina ma non prende punti. Basta un gol di Cataldi, forse l’unica disattenzione della gara, e i rossoblù perdono una gara sulla carta impossibile, ma sul campo si è visto ben altro. Otto vittorie di fila dei viola volano, ma Nicola – che alla fine ha riunito la squadra in campo per fare i complimenti per la prestazione – esce dal Franchi con l’unico rimpianto del gol mancato. Non c’è Luvumbo nei primi undici, a sinistra Obert e Augello, Viola dall’inizio. La Fiorentina parte aggressiva, al 7’ Sottil da venti metri impegna a terra Sherri, non impeccabile, all’8’ gaffe difensiva del Cagliari e sulla palla vagante in area si avventa Dodo, fuori di poco. La risposta è forte e chiara: Piccoli servito da Zortea è fermato praticamente sulla linea, palla rasoterra gettata via, si avventa Makoumbou quasi a botta sicura e deviazione della difesa in corner. Sull’angolo, Piccoli sfiora ancora il gol, ma era in fuorigioco. Il Cagliari sa ripartire, Augello e Obert si scambiano il ruolo in ripartenza, Makoumbou e Marin fanno lo stesso.

Dal gol mancato a quello dei viola: Adli riesce a passare da sinistra, palla in area per Beltran che appoggia a Cataldi, piattone e Sherri non ci arriva, è il 23’. Kouamè copre Sherri, il gol è dubbio. Reazione immediata: Zortea vince un contrasto a destra e dal fondo fa partire un tiro-cross rasoterra ma nessuno ne approfitta. Ammonito Comuzzo (30’) per proteste, dopo un fallo su Piccoli.

La Fiorentina sbuca da ogni parte, al 35’ Sottil scappa a sinistra e viene atterrato da Mina, che poco prima aveva fermato Beltran. Il colombiano viene ammonito, l’impressione è che lo puntino intenzionalmente.

La ripresa

C’è Gaetano per Viola. Cagliari che subisce il destro di Ikone al primo minuto, para Sherri. Che occasione all’8’, la punizione di Marin da destra finisce in area piccola, Mina è ostacolato da Obert. Il Cagliari ci prova ma non passa, sarà così fino alla fine. I cambi: Colpani e Kean da una parte (fuori Ikone e Kouame), Luvumbo per Obert, è l’11’, Dodo lo falcia subito, ammonito. Dalla sua super panchina Palladino sceglie Richardons e Gudmondsson per Adli e Sottil (22’), poi tocca a Felici e Adopo (26’) per Marin e Zortea.

Tanto Cagliari: al 28’ cross di Augello, Gaetano è solo in area, stacco e palla alta. Luvumbo, ora a destra, parte e viene falciato da Gosens, ammonito (30’) e sono due. La punizione di Gaetano, da destra, trova la testa di Adopo, palla che sfiora il palo di De Gea. Ancora Cagliari in contropiede (33’), fermato dall’arbitro. Rossoblù padroni del campo, dentro Pavoletti al 37’ per Makoumbou, poi Parisi per Beltran. La Fiorentina sparacchia fuori area, nella foga Luvumbo viene ammonito (44’). Nei cinque minuti di recupero si gioca pochissimo, il Franchi esplode al fischio finale di Piccinini. Il pari ci stava tutto.

