Il cagliari cade contro la lazio: 7° posto a rischio 

Il Cagliari esce sconfitto dal PalaTorrino di Roma nella delicata sfida contro la Lazio, un match fondamentale nella corsa al settimo posto che potrebbe valere un piazzamento importante nei playoff scudetto. Le rossoblù di coach Giorgi disputano un buon primo tempo e riescono anche a passare in vantaggio, ma nella ripresa subiscono la rimonta delle capitoline che si impongono 3-1.

L’avvio di gara è molto equilibrato, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Per oltre metà del primo tempo si registrano pochi pericoli e diversi ribaltamenti di fronte. La prima vera occasione arriva a nove minuti dall’intervallo ed è per il Cagliari: Pellegry recupera palla a centrocampo e serve Cokito, il cui rasoterra colpisce il palo. Sulla ribattuta ci prova Mendes, ma anche il suo tentativo si stampa sul legno.

Le rossoblù continuano a spingere e poco dopo Pellegry ci prova ancora trovando la risposta del portiere laziale, mentre Ricottini è attenta a difendere la porta del Cagliari con alcuni interventi sicuri che tengono in equilibrio il risultato. Il vantaggio arriva a un minuto dalla fine del primo tempo: Cokito conquista una punizione battuta da Pellegry, sul rimpallo Aresu è la più veloce a insaccare lo 0-1.

Nella ripresa la Lazio aumenta il ritmo, ma la prima occasione è ancora del Cagliari con Cokito, fermata sulla linea da Barca. Con il passare dei minuti cresce però la pressione delle capitoline e a otto minuti dalla fine arriva il pareggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo è Moreira a trovare la deviazione vincente che vale l’1-1.La gara cambia definitivamente a cinque minuti dal termine, quando Moreira trova l’angolo vincente per il 2-1. Poco dopo, sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, è Barca a firmare il definitivo 3-1.

Nel finale il Cagliari prova a reagire senza successo, tentando il tutto per tutto per riaprire la partita ma senza riuscire a trovare la via della rete. La sconfitta pesa nella corsa playoff: la Lazio ha agganciato proprio le rossoblù al settimo posto a quota 22 punti. La squadra di Giorgi ora dovrà reagire subito per restare nella zona che conta e continuare a credere nell’obiettivo.

