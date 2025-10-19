il cagliari cade con la woman roma 

Troppa Woman Roma per il Cagliari. Nella quinta giornata di Serie A femminile le rossoblù tornano sconfitte per 4-1 dalla difficile trasferta del Palapertini.

Vantaggio illusorio

Eppure la squadra allenata da Moreno Giorgi parte nel migliore dei modi con Carboni Tonga tra i pali e Mendes, Furno, Vecchione e Virdis come quartetto di movimento. Ed è proprio la giovane Virdis a firmare il vantaggio cagliaritano al 2’ ribadendo in rete un pallone vagante dopo la doppia parata di Sestari su Mendes. Non si fa attendere la risposta della Roma, che al 3’ pareggia con il mancino di prima intenzione di Vanelli che devia un assist arrivato direttamente da rimessa laterale. Il risultato resta sull’1-1 per gran parte del primo tempo, ma al 17’ sono ancora le giallorosse ad andare in rete nuovamente su una situazione di palla inattiva. Dal calcio d’angolo infatti viene innescato il destro di Praticò che non lascia scampo a Carboni Tonga per il 2-1 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Women Roma indirizza la gara già al 3’ con una gran giocata di Tampa, che vola via sulla sinistra e con un tiro imprendibile firma il 3-1. La stessa Tampa chiude i conti al 9’ con il definitivo 4-1 con un altro gran gol, direttamente dalla propria metà campo approfittando della posizione avanzata di Carboni Tonga. Nell’ultima parte di match il Cagliari non ha le forze per tornare in partita e deve cedere alla seconda della classe. Le rossoblù incassano così la quarta sconfitta in questo avvio di campionato ma restano con due lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto occupato dall’Audace Verona.

Serie B

In campo nel fine settimana anche le quattro sarde della Serie B femminile. L’unica gioia è dell’Ittiri, che non si accontenta di vincere la prima gara in un campionato nazionale ma la stravince 10-1 in trasferta contro il San Remigio. Protagoniste Dasara con cinque reti, Deiana con una tripletta, Diez e Gruada. L’Athena Sassari, invece, non va oltre il 3-3 contro l’Atletico Taurinense nel match interno disputato a Usini. A segno per le sassaresi Will, autrice di una doppietta, e Saraniti.

Sconfitte le altre due isolane. L’Oristanese, nell’anticipo di sabato, cade 5-2 sul campo dell’Aosta con i gol di Murru e Lai. Stop casalingo per il Cus Cagliari, che perde 4-2 contro il Solarity nonostante i centri di Gungui e Marchese.

