il cagliari cade col falconara  

Troppo Falconara per il Cagliari. Le rossoblù tornano con un ko dalla trasferta sul campo delle campionesse d’Italia. La sfida, valida per la terza giornata di Serie A femminile, è terminata sul 5-0 per le marchigiane, con le giocatrici allenate da Moreno Giorgi che hanno provato fino all’ultimo a segnare almeno il gol della bandiera senza successo.

La partita

La gara per il Cagliari era proibitiva sulla carta e l’Okasa Falconara ha dimostrato fin dai primi minuti la propria superiorità. Il vantaggio delle padrone di casa arriva al 6’, con Colucci che punisce l’errore in fase di uscita dal pressing delle rossoblù. Al 12’ il raddoppio è di Kondo in una situazione simile: altra palla recuperata e gol del 2-0 con cui le squadre vanno al riposo per la fine del primo tempo.

Nella ripresa Moreno Giorgi cambia il portiere: fuori Ricottini, dentro la giovane Carboni Tonga che si mette in mostra con una serie di interventi. Non basta però per contenere le campionesse d’Italia, che calano il tris con Elpidio sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo appena 28 secondi. Al 14’ arriva il 4-0 ancora con Kondo, che corregge sul secondo palo la conclusione di Pereira. Il 5-0 lo segna la sedicenne Gregori, che da pochi passi mette dentro l’assist direttamente da rimessa laterale a 38 secondi dalla sirena. Nulla da fare per il Cagliari, che ha provato a farsi vedere in avanti nel corso della gara senza trovare la rete. La testa delle rossoblù è già alla prossima sfida contro il Soccer Altamura, in programma domenica al PalaConi.

Coppa Italia

Sono scese in campo per la prima volta in stagione le quattro sarde di B femminile nell’andata del primo turno di Coppa Italia. L’Athena Sassari si è imposta 10-1 contro l’Ittiri con le triplette di Saraniti e Will, la doppietta di Carta e le reti di Lorrai e Ledda. Il Cus Cagliari, invece, ha battuto 5-2 l’Oristanese.

