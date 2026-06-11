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La firma.
12 giugno 2026 alle 00:26

Il Cagliari blinda il progetto Pisacane 

L’allenatore sui social: «Per me è un privilegio e una responsabilità» 

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Alla fine è arrivata la conferma che tutti attendevano: Fabio Pisacane ha rinnovato il contratto con il Cagliari per due anni con opzione per il terzo a discrezione del club. Per le prossime due stagioni Pisacane dovrebbe percepire circa 800mila euro all’anno. La firma è stata apposta dal tecnico in calce al contratto, i cui dettagli erano stati annunciati due settimane fa dal presidente Tommaso Giulini che, nel secondo anno della sua gestione, con la squadra appena retrocessa in Serie B, lo acquistò dall’Avellino in quanto uomo di fiducia del tecnico Massimo Rastelli. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti: Pisacane è diventato uomo squadra anche nel dopo Rastelli, assumendo e trasmettendo la fiamma dell’appartenenza ai compagni e ai giovani che, pian piano, sta lanciando in prima squadra, di cui è diventato guida l’anno scorso.

Il messaggio

Pisacane ha ringraziato la società, la squadra e il pubblico sardo attraverso un messaggio sui social: «Ho rinnovato il mio contratto con il Cagliari per altre due stagioni», ha scritto Pisacane sui social. «Un grazie ai miei ragazzi. Insieme abbiamo affrontato una stagione intensa, fatta di lavoro, sacrificio e crescita. Il raggiungimento del nostro obiettivo è stato il frutto dell’impegno quotidiano di un gruppo che ha saputo restare unito nei momenti più difficili. Ringrazio la società, il presidente, tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso e il mio staff, che ogni giorno lavora al mio fianco con competenza, passione e dedizione. La mia prima stagione in Serie A rappresenta un nuovo capitolo, ma non cambia la mia idea di calcio e di appartenenza. La missione resta la stessa: lavorare ogni giorno perché, alla fine del nostro percorso, questo popolo possa guardare la propria squadra e dire con orgoglio: “Questa squadra ci ha rappresentato”. Un grazie a tutti coloro che vivono e amano questi colori, in Sardegna, nel resto d’Italia e in ogni angolo del mondo. Sentire la vicinanza del popolo rossoblù, ovunque ci porti il nostro cammino, è un privilegio e una responsabilità. Avanti insieme. Forza Cagliari».

Prossime mosse

Agli atti il contratto con Pisacane, la società, con il presidente Tommaso Giulini in testa, si occuperà di rinnovare i contratti degli staff della prima squadra e della Primavera. Lunedì, poi, ci sarà la presentazione del diesse Pietro Accardi e del responsabile del settore giovanile Max Canzi a Sa Manifattura. Accardi, all’inizio della settimana prossima, parteciperà a Milano ad alcune riunioni operative con la società, per iniziare a stabilire le priorità. Quindi sarà tempo di pensare al calciomercato e, dal 22 luglio, al ritiro di Ponte di Legno.

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