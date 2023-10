Il Cagliari beffato dal Var a Salerno 

Salernitana 2

Cagliari 2

Salernitana (4-3-2-1) : Costil; Mazzocchi, Fazio (38' st Ikwemesi), Gyomber, Bradaric; Kastanos (10' st Martegani), Maggiore, Coulibaly (31' st Tchaouna); Candreva (31' st Legowski), Cabral (10' st Stewart); Dia. In panchina Ochoa, Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Lovato, Pirola. Allenatore Inzaghi.

Cagliari (4-3-1-2) : Scuffet; Nandez (1' st Zappa), Goldaniga, Dossena (29' st Obert), Augello; Makoumbou, Prati, Deiola; Mancosu (1' st Viola); Oristanio (19' st Jankto), Luvumbo (38' st Shomurodov). In panchina Radunovic, Iliev, Di Pardo, Azzi, Wieteska, Sulemana, Pereiro, Pavoletti, Lapadula, Petagna. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Chiffi di Padova .

Reti : nel st 34' Luvumbo, 41' e 50' (rigore) Dia, 43' Viola.

Note : ammoniti Kastanos, Prati, Martegani, Zappa, Deiola, Makoumbou, Gyomber. Angoli 8-5 per la Salernitana. Recupero 1' e 11'.

Inviato

Salerno. Che rabbia, che giallo alla fine. Un fallo di mano visto solo da un bus all’esterno dello stadio decide una partita giocata bene e gestita male dal Cagliari. Male, malissimo la Salernitana, sfuma l’occasione di portar via dal bollente Arechi tre punti pesantissimi. La svolta era nell’aria, così come il gol sullo zero a zero, nella ripresa, quando la partita è esplosa. Il Cagliari la stava portando a casa, ha perfino rischiato di perderlla, nei secondi finali.

Le scelte

Quattro dietro, tre in mezzo. E Mancosu dietro le giovani punte, catechizzate da Lapadula fino a pochi istanti prima del fischio d’avvio. Ranieri sorprende ancora, ma stavolta quasi tutto sembra al suo posto. Inzaghi cambia il portiere e conferma tutti in attacco.

Mancosu si presenta con una magìa, al 7’, palla filante per Luvumbo, uno-contro-uno dell’angolano e palla al centro, tocco debole sotto porta di Makoumbou. La Salernitana si sveglia e dal 9’ mette sotto i rossoblù, ma senza far paura. Al 17’ Luvumbo riceve da Mancosu in area, lascia sul posto due marcatori e di destro impegna Costil. Si va per fiammate e al 27’, a proposito di fiammate, il gol di Luvumbo su lancio di esterno destro di Mancosu: lui fa tutto bene, il guardalinee pure e la bandierina è verso l’alto. Al 36’, con la gara in equilibrio, Nandez (ordinato, autorevole, sicuro) paga la splendida prima mezzora e crolla. Poi si rialza, ma per poco. Al 36’, Cagliari in agilità, la volata di Makoumbou e lo stop, poi l’assist per Prati che “spara” di destro ma Costil para. La Salernitana non fa la partita e si accontenta di cucire piccoli pezzi di gioco senza lampi. Fischi dagli spalti.

La ripresa

Viola per Mancosu e Zappa per Nandez. Un bel Cagliari apre la ripresa, Deiola ci prova da fuori al 9’. Kastanos e Cabral fuori all’11’, dentro Martegani e Stewart. Il Cagliari fa tutto bene, ma si perde quando deve far male all’avversario. Dossena le prende tutte, i padroni di casa sono in difficoltà, il blitz è possibile. Al 64’ Jankto per Oristanio. Si passa al 4-3-2-1, al 24’ c’è un contatto sospetto su Luvumbo, si prosegue. Poco dopo, sempre Zito si presenta in area e viene fermato. Un dominio. Ammonito Prati, un fallo speso bene al 26’. Si ferma Dossena al 28’, entra Obert e non cambia nulla. Al 31’ fuori Coilibaly per Legowski, poi Tchaouna per Candreva. E poi il gol, stavolta è buono: 79’, la palla rubata da Viola arriva a Jankto e dal ceco a Luvumbo che non perdona. Gira e rigira è il primo tiro in porta del Cagliari. Il grave liscio di Obert all’86’ è un regalo per Dia. Che segna e ringrazia. Il calcio poi ci ricorda i suoi colpi di scena: 88’, Viola di testa su cross di Shomurodov. Pazzesco 1-2. Deiola prende il giallo al 90’ per un fallo in mezzo al campo. Poi succede qualcosa, Chiffi corre verso il Var, la partita è quasi finita, tutti attorno all’arbitro, una farsa. Rigore - l’arbitro non aveva visto nulla - dal dischetto Dia segna e la gente sorride. Il calcio è un’altra cosa. La Salernitana si mangia il gol (Ikwuemesi, entrato per Dia) e sarebbe stato un po’ troppo.

