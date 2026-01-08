Il Cagliari beffa Davide Nicola all’88’ 

Cremonese 2

Cagliari 2

Cremonese (3-4-3) : Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo (15’ st Vandeputte), Payero (48’ st Grassi), Pezzella (15’ st Zerbin); Bonazzoli, Vardy (48’ st Sanabria), Johnsen (15’ st Barbieri). In panchina Silvestri, Nava, Valoti, Moumbagna, Vázquez, Ceccherini, Faye, Folino, Lordkipanidze. Allenatore Nicola.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Luperto, Mina (1’ st Esposito), Rodríguez; Zappa (39’ st Trepy), Adopo, Prati (11’ st Mazzitelli), Gaetano (20’ st Kiliçsoy), Palestra; Luvumbo (11’ st Obert); Borrelli. In panchina Sherri, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 4’ Johnsen, 29’ Vardy, nella ripresa 6’ Adopo, 43’ Trepy.

Note : ammoniti Borrelli, Bondo, Bonazzoli, Luperto. Angoli 2-4. Recupero 1’ pt-6’ st.

Un punto d’acciaio a chiudere un girone d’andata intenso e rassicurante a quota 19. Il Cagliari non aggancia la Cremonese ma la tiene comunque a bada rimontando due reti e lasciando lo stadio “Zini” con un pareggio entusiasmante a dir poco. A due minuti dal novantesimo il 2-2 firmato da Trepy, 19enne gioliellino francese della Primavera all’esordio assoluto in Serie A. Il faccia a faccia con l’ex Davide Nicola, nonostante un primo tempo da dimenticare, conferma, dunque, lo stato di salute e la tenacia di una squadra ormai collaudata e con la pelle dura. L’uno-due grigiorosso con Johnsen e l’eterno Vardy, Adopo la riapre poi in avvio di ripresa. Il resto è già storia.

Avvio shock

Al via il Cagliari che non ti aspetti con Luvumbo al fianco di Borrelli e sia Mina che Luperto in campo. Quindi: Caprile in porta, il terzetto Luperto-Mina-Rodriguez in difesa, Adopo e Gaetano ai fianchi del regista Prati, Zappa largo a destra, Palestra eccezionalmente a sinistra e la coppia Luvumbo-Borrelli in attacco. Dal 3-5-2 rossoblù al 3-4-3 della formazione lombarda, a sua volta al via con Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Floriani, Bondo, Payero, Pezzella, Bonazzoli, Vardy e Johnsen. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il match dopo appena quattro minuti. Il pasticcio di Mina a due passi da Caprile, Vardy si impossessa così del pallone e lo consegna all’attaccante norvegese che insacca indisturbato.

Cagliari sotto shock. E al 29’ la Cremonese raddoppia. Nuova “bambola” della difesa rossoblù. Bonazzoli ruba palla a Luperto, scappa, punta Mina e crossa per Vardy sul quale Rodriguez stecca l’anticipo. Nell’occasione, anche Caprile non è impeccabile. Sotto di due reti, la squadra di Pisacane prova a rialzare la testa. Doppio tiro a giro di Luvumbo: il primo viene respinto con i pugni in tuffo da Audero, il secondo sfiora il palo. A una manciata di sospiri dall’intervallo, il colpo di testa di Rodriguez: provvidenziale la manata del portiere grigiorosso.

Orgoglio rossoblù

Mina resta negli spogliatoi, il Cagliari si presenta nella ripresa con Esposito e la difesa a quattro. E al 6’ dimezza lo svantaggio: l’appoggio di Borrelli per Adopo che libera il sinistro verso l’angolino. Oltre al gol, i rossoblù trovano coraggio e campo. Ancora Luvumbo dalla distanza, non inquadra, però, lo specchio della porta. L’ulteriore scossa arriva dalla panchina: fuori prima Prati poi lo stesso Zito, dentro Mazzitelli e Obert. L’occasione per il 2-2 passa per il destro di Esposito che sul cross di Palestra, però, cerca la giocatessa al volo e spara alle stelle. Centra il bersaglio, ma in fuorigioco, qualche minuto più tardi sull’invito a nozze di Kiliçsoy, subentrato nel frattempo a Gaetano. Ci prova poi col destro Zappa, fuori. Dall’altra parte, il tentativo di Zerbin (appena entrato insieme a Vandeputte e Barbieri) intercettato da Caprile.

Finale incandescente. Pisacane butta nella mischia un’altra punta, Trepy. A sfiorare il 2-2 è, però, un centrocampista, Mazzitelli, a botta sicura sotto porta: provvidenziale Audero. Ed è proprio di Mazzitelli il lancio (chirurgico) per il francese che controlla il pallone col ginocchio, quindi col petto, per poi scaricare il sinistro vincente. Il Cagliari cerca addirittura il colpaccio, ma al quinto minuto di recupero rischia grosso: Vandeputte, solo davanti a Caprile, calcia incredibilmente fuori. Finisce 2-2. E va benissimo così.

RIPRODUZIONE RISERVATA