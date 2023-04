Il Cagliari batte la Ternana e punta il 4° posto 

Cagliari 2

Ternana 1

Cagliari (4-4-2) : Radunovic; Di Pardo (1' st Barreca), Dossena, Obert (1' st Altare), Zappa (23' st Goldaniga); Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella (1' st Rog); Lapadula, Pavoletti (1' st Luvumbo). In panchina Aresti, Ciocci, Kourfalidis, Viola, Millico, Prelec. Allenatore Ranieri.

Ternana (3-5-2) : Iannarilli; Diakité, Bogdan (25' st Capanni), Mantovani; Ghiringhelli (34' st Defendi), Coulibaly (1' st Cassata), Agazzi, Palumbo (25' st Falletti), Corrado; Favilli, Partipilo (34' st Donnarumma). In panchina Krapikas, Vitali, Sorensen, Mazzarani, Proietti, Paghera, Martella. Allenatore Lucarelli.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel pt 4' Deiola, 12' Partipilo; nel st 15' Zappa.

Note : ammoniti Dossena, Cassata, Palumbo, Rog, Zappa. AL 49' st espulso Diakité per proteste. Spettatori 15.307, incasso di giornata 209.124 euro. Angoli 5-5. Recupero 2' e 5'.

Stop&go. Il Cagliari riparte di slancio dopo il ko di Parma e ha ora tre partite per provare a conquistare quel quarto posto che gli consentirebbe di accedere direttamente alle semifinali dei playoff senza passare per i preliminari. Pomeriggio convulso alla Unipol Domus, contro una Ternana tignosa, fastidiosa, con uno spirito tutt’altro che vacanziero e per nulla condizionata dagli screzi tra presidente e allenatore. Magari pesano più i tre punti della prestazione, talvolta contraddittoria e a dir poco deludente nel primo tempo dopo il vantaggio di Deiola e il pari di Partipilo. Decisiva la rivoluzione di Ranieri nell’intervallo e il gol di Zappa nella ripresa fissa il punteggio sul 2-1 spazzando via i fantasmi. Riagganciato momentaneamente il Parma, il Südtirol dista solo due lunghezze e oggi dovrà vedersela con il Genoa. È il momento della verità, i rossoblù battono un colpo e sono pronti a giocarsi le proprie carte sino in fondo.

Botta e risposta

Subito in campo Pavoletti (non succedeva da quasi quattro mesi) al fianco di Lapadula. Senza trequartisti naturali (out sia Mancosu che Falco), Ranieri vira sul 4-4-2, con Nandez e Lella sulle due corsie esterne, la coppia Makoumbou-Deiola nel cuore del campo, i difensori Dossena e Obert davanti al portiere Radunovic, Zappa dirottato a sinistra al posto dello squalificato Azzi e Di Pardo a destra. Schierata attraverso il 3-5-2, invece, la formazione umbra, a sua volta al via con Iannarilli, Diakité, Bogdan, Mantovani, Ghiringhelli, Coulibaly, Agazzi, Palumbo, Corrado, Favilli e Partipilo. Avvio esplosivo dei rossoblù che trovano il gol già al quarto giro di lancette: l’apertura di Pavoletti per Nandez e il cross di quest’ultimo per Deiola che, sul secondo palo, insacca al volo col destro. La Ternana incassa il colpo senza scomporsi e riparte a testa bassa sino a pareggiare, otto minuti dopo: Colulibaly anticipa di testa Nandez e imbecca Partipilo che s’infila tra Di Pardo e Dossena e batte Radunovic gelando la Domus. L’1-1 toglie certezze al Cagliari e sembra dare più autostima e coraggio alla Ternana. Un colpo di testa senza pretese di Dossena e, dall’altra parte, uno di Favilli (anch’esso tra le braccia del portiere) a chiudere il primo tempo.

La zampata di Zappa

I rossoblù già erano passati al 3-5-2 poco prima dell’intervallo con Deiola al centro della difesa, ma la rivoluzione si completa in avvio di ripresa con quattro cambi: fuori Di Pardo, Lella, Obert e Pavoletti, dentro Barreca, Rog, Altare e Luvumbo. Eccolo il cambio di marcia, con l’angolano su di giri. Prima sfiora il vantaggio con un tiro a botta sicura (Iannarilli ci arriva col piede) poi, al 15’, lavora dentro l’area umbra un gran pallone che Lapadula trasforma in assist per Zappa (terza rete stagionale). La partita è girata, decisamente. Diakité (che verrà poi espulso nel recupero per proteste) provvidenziale sul tiro al volo di Rog. Superlativo il portiere ospite, si immola anche su Lapadula che era già dentro la porta. In campo nel finale pure Goldaniga al posto di Zappa. Nella Ternana, invece, dopo Cassata, sono entrati Capanni, Falletti, Defendi e Donnarumma. La formazione umbra prova a forzare il blocco, ma il Cagliari ha la situazione sotto controllo. E dove non ci arrivano le maglie blu dedicate a Sant’Efisio, ci arriva quella arancione di Radunovic. La parata sulla fiondata di Falletti vale il terzo gol che il Cagliari non riesce a segnare. Tre, però, sono i punti. Pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata