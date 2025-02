Il Cagliari batte la Fiorentina a casa sua 

Fiorentina 5 d.c.r

Cagliari 6

Fiorentina (3-4-1-2) : Vannucchi; Sadotti (1' st Trapani), Kouadio, Elia; Lamouliatte (1' st Mazzeo), Keita, Ievoli (13' st Gudelevicius), Scuderi (45' st Romani); Rubino; Braschi, Tarantino (35' st Bertolini). In panchina Leonardelli, Fei, Turnone, Puzzoli, Deli, Angiolini. All. Galloppa.

Cagliari (4-3-2-1) : Iliev; Arba, Soldati, Cogoni, Marini; Marcolini, Balde (22' st Tronci), Malfitano (13' st Liteta); Simonetta (22' st Grandu), Vinciguerra (45' st Sulev); Trepy (13' Costa). In panchina Auseklis, Pintus, Lo Verde, Ardau, Franke. All. Pisacane.

Reti : 19' pt Trepy, 33' pt Trepy, 43' pt Rubino, 20' st Braschi. Rigori Cagliari: Marcolini, Sulev, Liteta, Costa.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Note : ammonito Soldati. Rec. 1' – 5'.



Il Cagliari centra la semifinale di Coppa Italia Primavera dopo i calci di rigore. I rossoblù, al Viola Park, battono la Fiorentina 6-5, i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

La gara si mette subito bene per i rossoblù che al 19' trovano il vantaggio con Trepy. Al 33' Trepy si ripete dalla lunga distanza. Al 43' Tarantino la riapre e al 65', sfruttando un errore di Simonetta, Braschi pareggia. Si va direttamente ai caldi dagli undici metri dove i cagliaritani hanno la meglio grazie alle parate di Iliev su Braschi e Rubino e ai penalty segnati da Marcolini, Sulev, Liteta e Costa. Semifinale conquistata con merito: prossima avversaria la Juventus.



