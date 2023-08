Il Cagliari batte 2-1 il Como in amichevole a Châtillon. Gol della vittoria firmato da Viola allo scadere su rigore. La squadra di Ranieri era passata in vantaggio nel primo tempo, al 32’, con Lella ma era stata raggiunta dal provvisorio pari dei lombardi di Blanco, al 20’ della ripresa. Esordio per Shomurodov.

