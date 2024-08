Il Cagliari avanti a Piccoli passi 

Due punti persi o uno guadagnato, sarà poi il tempo a dare il reale valore al pareggio col Como, dopo quello ottenuto contro la Roma otto giorni prima. Soprattutto se la qualità dei lariani - emersa prepotentemente nella ripresa, l’altro ieri - dovesse davvero trovare sfogo in un torneo da protagonista, come ha detto a fine gara lo stesso Nicola. Che, in questa fase embrionale della stagione, pensa per lo più alla prestazione, come è giusto che sia, e alla ricerca (quasi spasmodica) di un’identità ben definita, nella speranza che diventi al più presto predominante. A prescindere, dunque, dall’avversario e dalle dinamiche che si porta dietro ogni singola partita. E in questo, il tecnico piemontese ha più di un motivo per ritenersi soddisfatto (aspettando la vittoria). Anche nelle sofferenze (fisiologiche, inevitabili) il Cagliari ha dimostrato in queste prime due partite di avere la testa e le gambe per poter sviluppare quel calcio aggressivo, propositivo e ambizioso sul quale sta lavorando il successore di Ranieri in modo pressante da oltre un mese e mezzo. Nel frattempo, i nuovi si stanno inserendo nei meccanismi della squadra (e del gruppo in generale) sino a prendersi la scena. Uno per reparto: in difesa Luperto, a centrocampo Marin e in attacco Piccoli, autore di tre dei quattro gol segnati sinora dai rossoblù, tra Coppa Italia e campionato.

Buone le prime

I pareggi non daranno indubbiamente la stessa felicità delle vittorie, ma aiutano a crescere muovendo la classifica e, soprattutto, non intaccano l’entusiasmo e l’autostima, fondamentali nella costruzione di un progetto nuovo che sembra voler rompere con un recente passato eccessivamente passivo. Agevolato probabilmente dal calendario, il Cagliari ha potuto sfruttare il fattore Domus per rompere il ghiaccio dimostrando (intanto a se stesso, di conseguenza ai tifosi) di avere sia le idee che i mezzi per poter competere. Non a caso, Nicola ha chiesto almeno dieci partite per tracciare un primo bilancio. Perché se la mentalità è già cambiata ed entrata in circolo, a fare la differenza saranno ora gli automatismi, attraverso la ripetitività dei movimenti. Tempo al tempo. E tutto quello che arriva nel frattempo, è grasso che cola. E cementa i concetti, oltre la classifica.

L’esame trasferta

Step by step. Sabato a Lecce il primo lontano dall’Isola per il nuovo Cagliari che ha indubbiamente beneficiato dell’aria di casa per potersi mettere in moto col sostegno incondizionato del pubblico (che sembra aver apprezzato da subito l’innovazione portata da Nicola e la volontà della squadra di volerla mettere in pratica col vecchio spirito di sacrificio e senso di appartenenza). La sfida allo “Stadio Via del Mare” è un po’ come un esame nel quale i rossoblú dovranno dimostrare di aver raggiunto un livello di identità tale da poter reggere anche un ambiente ostile, oltre a un avversario affamato di punti (è l’unico ancora a quota zero). Una sfida diversa. La più attesa probabilmente per Piccoli che torna in Salento (dove giocava sino a tre mesi fa) da avversario e da protagonista. Il bomber giusto dalla parte giusta, evidentemente.

RIPRODUZIONE RISERVATA