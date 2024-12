Il Cagliari attacca, l’Atalanta vince 

Cagliari 0

Atalanta 1

Cagliari (3-5-2) : Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (26' st Obert); Makoumbou (32' st Marin), Adopo, Deiola (26' st Gaetano); Zortea (32' st Pavoletti), Luvumbo (8' st Felici); Piccoli. In panchina Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone. All. Nicola.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Hien (1' st Djimsiti), Kolašinac; Bellanova, Éderson, Pašalić (19' Samardžić), Ruggeri; De Ketelaere (19' Zaniolo), Brescianini (1' st de Roon); Retegui (1' st Lookman). In panchina Rui Patrício, Rossi, Tolói, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Palestra, Zappacosta. All. Gasperini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Rete: nel secondo tempo al 21' Zaniolo.

Note: ammoniti Luperto, de Roon, Augello, Zaniolo, Obert, Samardžić. Angoli 2-5. Recupero 2'-4'. Spettatori 15.985 per un incasso di 348.558 euro.

Ogni maledetta domenica. Il Cagliari gioca un’altra grande partita ma raccoglie zero punti. Alla Domus come a Firenze, le big volano anche zoppicando e per le piccole solo le briciole. Non bastano il cuore, la forza, un pubblico straordinario, l’Atalanta resiste perché è una corazzata, nel pre-partita scopri che quella che si scalda sotto la tribuna non è la squadra titolare, seppure ci siano Lookman, De Roon, Zappacosta e Zaniolo. Basta un gol dell’odioso ex “core de Roma”, appena entrato, dopo diverse occasioni per il Cagliari sventate da Carnesecchi nella partita della vita. Nicola mugugna per un rigore negato (errore di Pairetto e company), fa i complimenti ai suoi, poi reset e via, ci si consola con il mantra “la strada è quella giusta”. C’è il Venezia all’orizzonte e lì, nell’isolotto di Sant’Elena, domenica sarà il caso di buttarla dentro.

Il Cagliari sceglie la difesa a tre, in mezzo sono in cinque per presidiare le fasce, Luvumbo è di supporto a Piccoli, in panchina Viola e Gaetano. Gasperini lascia seduto Lookman, l’ivoriano Kossounou e Hien sono i marcatori. Al 3’ Piccoli prova da fuori, palla a lato. Gara aperta, la capolista deve tenere alta l’attenzione perché il Cagliari è vivo. Ancora Piccoli (18’) innescato da Luvumbo, sulla corsa Kossounou recupera. Un minuto dopo Brescianini sfiora il palo, fiammate. Il Cagliari è costretto ai lanci lunghi, spesso di Sherri, perché gli ospiti marcano a uomo in fase di non possesso e in campo non c’è un metro libero per costruire. Batti e ribatti, il Cagliari cresce e al 33’ il cross dal fondo di Deiola è respinto anche col braccio da Kossounou, si va avanti. Al 39’ Carnesecchi in pochi secondi regala tre parate incredibili, su Piccoli (due volte) e soprattutto su Zortea, Cagliari straripante. Al 43’ ancora Carnesecchi dice no a Piccoli, assist di Mina. Lo stesso portiere calcia il pallone talmente forte da farla finire fuori dallo stadio.

La ripresa

Gasperini dà spazio alle forze speciali. Dentro Lookman, De Roon e Djimsiti, si siedono Retegui e Brescianini, impalpabili, e l’infortunato Hein. Al 1’ Pasalic sfiora il gol da pochi passi, al 4’ De Roon azzoppa Luvumbo, che deve uscire (c’è Felici). I primi 20 minuti sono in equilibrio, all’occasione di Mina replica De Ketelaere, poi Kossounou impegna Sherri. Al 19’ in campo Zaniolo e Samardzic, a proposito di qualità. Due minuti e una disattenzione di gruppo consente a Zaniolo di segnare di piatto, l’assist è di Bellanova. Zaniolo esulta in faccia al pubblico della Domus, che da quel momento lo massacra. Al 23’ Lookman fa secco Zappa e centra il palo, il dribbling è da Play station. Dentro Obert e Gaetano (26’), poi Marin e Pavoletti (32’), il Cagliari cresce, è costantemente nella metà campo avversaria, al 40’ Mina di testa impegna Carnesecchi. Obert falcia Zaniolo (giallo), Carnesecchi nel recupero nega a Pavoletti l’urlo del gol con un’altra smanacciata pazzesca. Per l’Atalanta sembra l’anno buono, il Cagliari riceve l’applauso di consolazione del suo pubblico. Ma non deve bastare.

