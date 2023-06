Il Cagliari aspetta Nandez per il rinnovo Idea Jankto a centrocampo. Sfuma Gabbiadini 

In casa Cagliari sono iniziate le grandi manovre per preparare lo sbarco in Serie A. Contatti telefonici continui tra il presidente Tommaso Giulini, il ds Nereo Bonato e il tecnico Claudio Ranieri: le parole d'ordine saranno pazienza e attenzione. Pazienza per arrivare a centrare quelli che sono gli obiettivi principali, almeno 4-5 titolari da inserire nella formazione base, e attenzione perché, per usare le parole del ds Bonato la settimana scorsa a Radiolina, «sarà importante sbagliare il meno possibile». La Serie A, e il passato recente lo ricorda, non perdona.

Abito tattico

Una squadra camaleontica, quella che Ranieri ha guidato nei suoi sei mesi fino al ritorno nel massimo campionato. Più per necessità che per scelta. Ora il tecnico punta sul 4-4-2 (o il 4-4-1-1) come modulo di base, sempre con giocatori che sappiano cambiare anche in corsa. Sul mercato le priorità saranno un difensore centrale da affiancare a Dossena, un mediano che faccia coppia con Makoumbou, un esterno mancino di centrocampo e un partner per Lapadula, giocatori con esperienza nella Serie A italiana, cui magari aggiungere altri elementi che possano completare la rosa a disposizione di Ranieri. E tra le partenze, usando ancora le parole di Bonato, «ci saranno sacrifici che daranno fastidio sul piano umano, ma necessari».

Bellanova-Marin

In questo momento, le operazioni più concrete sono quelle legate a due giocatori rientrati alla base, ma che difficilmente rimarranno in rossoblù, Raoul Bellanova e Razvan Marin. L'esterno, attualmente in Romania con l'Under 21 azzurra per gli Europei di categoria, sembrava avviato alla conferma con l'Inter. Ma il mancato riscatto ha fatto scattare il blitz del Torino, pronto a mettere sul tavolo i 7 milioni chiesti dal Cagliari. Bellanova vorrebbe tornare a Milano, ma in granata avrebbe decisamente più spazio. In attesa del “sì” dell'ex Bordeaux, il Toro in questo momento è decisamente favorito. Possibile ritorno a Empoli, invece, per Marin. I toscani non hanno esercitato il riscatto per trasformare il prestito in acquisto definitivo, ma i 20 milioni in arrivo dal Tottenham per l'ex rossoblù Vicario potrebbero accelerare la chiusura dell'affare, magari con un piccolo sconto sui 7 milioni del precedente accordo.

In entrata

Nessuna fretta, si diceva. In attacco sembra sfumare la pista Manolo Gabbiadini, che dovrebbe restare alla Sampdoria. A centrocampo, caccia a un centrale che possa affiancare Makoumbou (tra i papabili Salvatore Esposito, retrocesso in B con lo Spezia) e un esterno mancino. Il Cagliari potrebbe pensare al ceco Jakub Jankto, titolare inamovibile nella Samp di Ranieri. Di proprietà del Getafe, Jankto nell'ultimo anno era in prestito allo Sparta Praga, che lo ha messo fuori rosa nel finale di stagione. Troppo stress, forse, dopo il coming out con cui aveva comunicato la sua omosessualità.

Caso Nandez

Una delle priorità è il rinnovo del contratto di Nandez. Il giocatore è in vacanza con la fidanzata in Spagna e il discorso verrà affrontato al suo ritorno durante il ritiro. C'è la volontà della società di allungare l'accordo in scadenza tra dodici mesi e anche Nandez sarebbe contento di restare a Cagliari. Resta da convincere l'agente del giocatore, Bentancur, che punta a far scadere il contratto per andar via, tra un anno, a parametro zero.

