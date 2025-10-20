Il Cagliari aspetta i gol di Esposito 

C’è un dato, da leggere ognuno come gli va. Nel Cagliari hanno tirato in porta undici giocatori, nella speciale classifica non compare la prima punta, o quello che comunque ha giocato di più fra attaccanti, trequartisti e centrocampisti offensivi, Folorunsho escluso. Sebastiano Esposito è uno degli inamovibili nella formazione titolare rossoblù, è stato in campo nell’81 per cento dei minuti in queste prime sette giornate di campionato, però nessun gol, zero partecipazioni alle azioni da gol, due pali – che nelle statistiche non sono tiri in porta – e nessuna partecipazione alle azioni da gol. Sebastiano Esposito non è un caso, ma è certamente un problema da risolvere per Pisacane. La traumatica uscita di scena di Andrea Belotti gli ha aperto ancora di più le porte del Cagliari, per rimpiazzare l’ex Toro in mezzo all’attacco e per fronteggiare la flessione di risultati servirebbero gol e giocate ma Esposito si muove lontano dalla porta avversaria. E i numeri sono impietosi.

La stagione

L’attaccante classe 2002, che a fine stagione dovrà essere riscattato a 8 milioni e mezzo di euro solo al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi (abbastanza facili da ottenere), è sceso subito in campo da titolare alla prima di campionato. Esposito comincia bene, con la Fiorentina è dovunque, fino a quando non termina la benzina. L’impressione è ottima. Col Napoli è prezioso perché non dà riferimenti ai campioni d’Italia, svaria e si fa notare anche in copertura nel corso dell’assedio portato dalla squadra di Conte. Nella vittoria col Parma soffre la pressione della difesa gialloblù, si dà da fare per blindare il successo ma in avanti non incide. Arriva un altro successo, col Lecce, e centra due pali, mette un compagno in condizioni di segnare ma la porta resta stregata. Si chiama sfortuna? Contro la sua ex squadra, l’Inter, è poco più che un impalpabile presenza. Colpa dell’emozione, le immagini tv fanno vedere larghi sorrisi con gli ex compagni dopo contrasti o situazioni di contatto. A Udine, nel miracoloso pareggio centrato dal Cagliari, la sua presenza in avanti non provoca particolari scossoni alla difesa bianconera. Il talento è indiscutibile, il suo raggio d’azione forse sì.

In calo col Bologna, nel match di domenica scorsa: appare fumoso e nervoso, staziona lontano dalla porta avversaria. Qualche giocata è da campione, ma oltre la parte estetica resta poco. Dopo l’ammonizione, Pisacane lo cambia e il suo volto, anche qui grazie alla tv, non sembra rilassato. Ci sta, quando ci tieni.

In campo

Un dettaglio grafico, diffuso dal conduttore Luca Neri durante “Videolina Sport” di domenica sera, mostra il campo d’azione di Esposito nel corso della partita col Bologna. Ebbene, l’attaccante ha “lavorato” soprattutto nella metà campo del Cagliari, con macchie di colore più scuro – i segnali dell’attività del calciatore – solo sulle fasce, a destra e a sinistra, della metà campo del Bologna. Il duro destino degli attaccanti, che diventano eroi e uomini imprescindibili solo quando fanno gol. Altrimenti, la parola crisi aleggia attorno alla loro figurina. A Empoli Esposito ha segnato 8 reti l’anno scorso, il primo in Serie A da punta titolare in 33 partite. Il Cagliari lo aspetta, magari a Verona smentirà gli scettici.

