Il Cagliari anti-Udinese ruota attorno a Prati 

Cerca un centro di gravità, permanente. Perso Bellotti per buona parte della stagione, con Zappa out sino a dopo la sosta nella migliore delle ipotesi e Gaetano ancora ai box, l’allenatore Pisacane deve rimodulare gli equilibri del Cagliari in ogni zona del campo. Soprattutto nel cuore dove rientra in scena Prati, escluso per la prima volta quest’anno dall’undici iniziale contro l’Inter e schierato poi quando la partita aveva già preso la piega sbagliata. E per quanto, inizialmente, sembrava potesse cambiare l’inerzia della serata, si è fatto travolgere quasi subito, pure lui, dall’onda nerazzurra. Domenica a Udine il regista sarà di nuovo il punto di riferimento della squadra e per il centrocampista ravennate la sfida con i bianconeri friulani diventa inevitabilmente una sorta di esame di maturità. Alla continua ricerca di quelle certezze che sta pian piano ricostruendo dopo una stagione surreale, vissuta per lo più ai margini.

L’evoluzione

I numeri di Matteo Prati sin qui sono abbastanza contrastanti. Con una buona percentuale di palle recuperate (18 in 348 minuti giocati) e di precisione nei passaggi (l’88% sui 132 totali), meno nei contrasti (2 vinti, 6 persi), ancora meno quando l’azione entra nel vivo (praticamente nulla la sua partecipazione al gol). Né carenze né virtù, semplicemente il frutto di un’evoluzione nel ruolo di play di cui ha bisogno nello specifico Pisacane, che su Prati ci ha puntato forte sin dal primo giorno. Non un regista di governo ma di lotta, che pensa e gioca sempre in verticale ma che ha un peso maggiore nell’interdizione. Deve fare soprattutto da filtro davanti alla difesa. Il suo raggio d’azione è inevitabilmente lontano dall’area, il più delle volte. Ma tutto quel lavoro sporco (e oscuro) fa sì che le mezze ali e, soprattutto, le punte possano avere più libertà nel puntare la porta avversaria.

La grande chance

È il momento della verità per lui, alla terza stagione in Serie A, la prima da protagonista considerato che nell’anno d’esordio, quando il suo percorso era illuminato a giorno, si alternava comunque tra campo e panchina. A fine dicembre spegnerà 22 candeline e deve passare ora allo step successivo. Il talento (indiscutibile) e l’etichetta della promessa (sin dai tempi della Spal) devono inevitabilmente trovare sfogo nei risultati a trecentosessanta gradi. Ed è quello che sta cercando di fare il 16 rossoblù (numero dedicato al mito De Rossi) che, rispetto ai compagni, è dovuto ripartire da zero, di fatto, soprattutto mentalmente, dopo aver esaurito l’autostima con Davide Nicola al timone. L’ex tecnico rossoblù, ora alla guida della Cremonese, non lo considerava propedeutico al suo tipo di calcio, o magari non ha avuto la pazienza di capire come inserirlo (e come gestirlo). I 573 minuti in 12 partite in tutto il campionato gridano vendetta, quella che Prati sta coltivando con umiltà e una carica pazzesca. Al contrario del suo predecessore, Pisacane gli ha dato la grande chance mettendolo nelle condizioni migliori possibili con una struttura forte attorno. Ora sta a lui trovare una continuità nel rendimento, anche all’interno della stessa partita, e dimostrare quanto vale il regista del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA