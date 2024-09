Il Cagliari anti-Napoli prende forma 

Come cambia il Cagliari senza Prati e con Gaetano. L’infortunio del regista e, allo stesso tempo, l’inserimento del fantasista spingono i rossoblù verso un’ulteriore metamorfosi negli ultimi venti-trenta metri, dove Davide Nicola spera - già dopodomani contro il Napoli - di sollevare il tasso qualitativo e l’imprevedibilità della manovra, e di conseguenza la quantità di soluzioni, per mettere così gli attaccanti nelle condizioni migliori possibili sotto porta. Stando comunque attento a non perdere equilibrio nel cuore del campo e nel passaggio da una fase all’altra.

Copertura

Molto dipenderà dallo spirito di sacrificio dei vari interpreti. Anche l’ultimo arrivato sembra essere già entrato nella modalità Nicola. Gaetano è consapevole, sin dal primo allenamento, che dovrà triplicare gli sforzi quando non avrà il pallone tra i piedi, mettere più intensità alla corsa. E giocatori di sostanza come Deiola e Adopo sembrano poter dare la giusta copertura alla squadra e dar sfogo, eventualmente, al genio di Marin, oltre a quello dell’ex Napoli, quindi agevolare le valutazioni dello staff tecnico che non sta lasciando nulla al caso in questi giorni, tanto meno le condizioni dei nazionali. Uno, due o addirittura tre giocatori offensivi compreso il trequartista: è il momento delle scelte, dunque, al “Crai Sport Center” di Assemini dove l’adrenalina del pre-gara è già salita alle stelle.

Il tridente

L’obiettivo è quello di sostenere (indirizzandola) la coppia d’attacco con Gaetano (o Viola in alternativa) sulla trequarti, prima o poi. E magari, Nicola avrebbe sperimentato il tridente già domenica se l’avversario non fosse stato il Napoli e se Luvumbo non fosse tornato soltanto ieri dall’Angola. Verso la conferma, dunque, il modulo 3-5-2 anche per dare continuità al percorso nella ricerca di un’identità sempre più forte. Qualcosa cambia, inevitabilmente, senza un regista naturale di riferimento come Prati, che si trascina da Lecce un dolore alla caviglia destra. Deiola ha ricoperto quel ruolo spesso in passato, lo ha già fatto anche con Nicola in alcuni frangenti, pur con caratteristiche, mansioni e giocate diverse. Ma in fondo è proprio quello di cui ha bisogno il tecnico piemontese in una partita come la prossima col Napoli, con un altissimo coefficiente di pressione, e che si potrebbe decidere, pertanto, proprio a centrocampo.

Il lavoro sporco

Se Deiola dovesse giocare davanti alla difesa, cederebbe il testimone sul centrosinistra ad Adopo, che ha sia gamba che polmoni, oltre a una discreta tecnica, per coprire il campo e, all’occorrenza, le spalle a Marin sul centrodestra e, soprattutto, a Gaetano sulla trequarti. Per il francese, nel caso, si tratterebbe dell’esordio da titolare in rossoblù. Tra l’altro, con gli stessi interpreti, il rumeno (a segno dal dischetto sia col Kosovo sia contro la Lituania) potrebbe anche salire e affiancare Gaetano tra le linee lasciando al doppio mediano (Deiola-Adopo) gran parte del lavoro sporco. Quantità e qualità, in ogni caso, per alzare l’asticella e provare a battere il Napoli di Conte.

