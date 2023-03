Il Cagliari all’assalto del Südtirol 

Il Cagliari cerca la terza vittoria di fila per risalire ancora in classifica. La sfida di oggi alla Unipol Domus (fischio d’inizio alle 14) è di quelle stimolanti, anche per la cornice di pubblico: lo stadio sarà al completo. I rossoblù affronteranno il Südtirol di Pierpaolo Bisoli, la formazione più in forma della Serie B prima della sosta. Ranieri rilancia: «Cavalchiamo il nostro sogno». Azzi dovrebbe giocare dal primo minuto, così come Makoumbou, che ha recuperato dopo un leggero infortunio con il Congo. Davanti Lapadula (foto Max Solinas) e Prelec, con Mancosu a sostegno.

