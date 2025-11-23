Il Cagliari alla ricerca di un equilibrio 

Lo schiaffo del destino va oltre il risultato e la classifica, sprona il Cagliari proprio nel momento in cui ha ritrovato i gol degli attaccanti e una strada da seguire. Associare il pareggio (o la vittoria mancata) col Genoa al passaggio a vuoto di Caprile, sarebbe l’errore più grande che i rossoblù potrebbero commettere in questo momento cruciale nella gestione del percorso, e nessuno, infatti, sembra intenzionato a farlo. Al di là della solidarietà e dell’affetto nei confronti del portiere con un senso di gratitudine, tra l’altro, manifestati in coro l’altro ieri, non solo dagli spalti della Domus. In primis lo stesso allenatore Pisacane, che già nel post gara - con la solita lucidità e razionalità - ha messo in evidenza la sostenibilità difensiva che ancora deve trovare un suo equilibrio. E magari quel pizzico di cattiveria in più sotto pressione che, per esempio, era emersa a Como. Perché è vero che Mina e compagni sono stati a una manciata di minuti dal successo sul Grifone, ma hanno rischiato pure di perdere e sfilacciarsi. E alla fine il punto pesa anche nell’autostima e nel lavoro quotidiano, oltre a tenere a distanza di sicurezza una diretta concorrente per la salvezza. Aspettando tempi migliori e quello step che potrebbe arrivare quando meno te l’aspetti e in partite sulla carta proibitive come le prossime tre, contro Juventus, Roma e Atalanta.

L’attacco al potere

Evviva il centravanti, evviva Borrelli, riferimento costante della squadra non solo in termini realizzativi. L’ex attaccante del Brescia è stato - non a caso - la pedina chiave in entrambe le fasi delle manovra sostenendo la squadra, facendola salire e respirare quando lo spessore atletico dei liguri sembrava poter prendere il sopravvento. Allo stesso tempo, l’ha gratificata con due gol da bomber di razza, entrambi di testa, segnando così la prima doppietta in Serie A, diventando il capocannoniere della squadra e spazzando via anche le ultime riserve ambientali, qualora ne fosse rimasta ancora qualcuna. E nella giornata tipo di Borrelli è venuto fuori il valore aggiunto di Esposito, che non ha - indubbiamente - lo stesso spirito di sacrificio del compagno e in certi momenti del match sembrava addirittura isolarsi, ma ha un tasso tecnico superiore alla media. E magari un gol come questo, il secondo stagionale, può sbloccarlo mentalmente e aiutarlo ad avere un peso specifico anche nel lavoro di squadra.

La difesa sotto pressione

Da Borrelli ed Esposito riparte, dunque, Pisacane aspettando l’evoluzione stagionale degli altri tre attaccanti della rosa (Kiliçsoy e Luvumbo in particolare, ma anche capitan Pavoletti) e un atteggiamento diverso della squadra nel passaggio da una fase e all’altra. Il doppio mediano ha funzionato solo in parte. E tra Prati e Deiola, il surplus qualitativo è arrivato paradossalmente dal secondo, decisivo con l’assist al bacio per Esposito (e con il solito lavoro sporco nell’interdizione). Anche il ritorno del vice capitano rassicura, e non poco, in prospettiva, alla ricerca di una nuova quadratura difensiva. Il tour de force colombiano ha probabilmente influito nel livello di attenzione di Mina, e di conseguenza del reparto, e con una settimana regolare un po’ tutti avranno modo di riassestarsi anche dal punto di vista atletico. La Juventus è già un chiodo fisso.

RIPRODUZIONE RISERVATA