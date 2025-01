Il Cagliari alla ricerca del gol perduto 

Soltanto il Lecce ha segnato meno. Il problema del Cagliari è proprio lì, sotto porta. Perché se la gioca sempre con tutti, produce tanto, ma non concretizza abbastanza. E con 16 gol in 18 partite, si ritrova così, a una giornata dal giro di boa, con il secondo peggior attacco del torneo, insieme a Genoa e Monza, prossimo avversario, quest’ultimo, dopodomani in Brianza. Il paradosso di una squadra con un’identità aggressiva, costruttiva e offensiva quindi. Sembrava essersi sbloccata una volta per tutte con i botti di novembre, poi ha avuto un’involuzione improvvisa e allarmante. A dicembre ha realizzato una rete nelle 5 gare disputate tra campionato e Coppa Italia, quella della bandiera a Venezia, con Pavoletti. Magari la svolta, in attesa dei rinforzi dal mercato, passerà ancora per il capitano che, risolti gli acciacchi vari e ritrovata una condizione atletica più che accettabile, aspetta ora la prima chance da titolare per provare a incidere da subito sul match. Quella che non ha sfruttato Lapadula contro il Verona. Anche se, all’appello, mancano, soprattutto, i gol di Gaetano (ancora a secco) e Viola (a bersaglio solo col Torino), oltre a quelli di Luvumbo, ora infortunato (inutile l’unico sigillo contro la Lazio). A segno sinora quattro volte, invece, Piccoli, miglior realizzatore rossoblù e tra i pochi a salvare la faccia là davanti. Non basta.

La carta vincente

«Stiamo cercando di essere più prolifici e di creare delle situazioni di gioco per diventarlo». Davide Nicola, subito dopo il match con l’Inter, non si è certo tirato indietro e, senza colpevolizzare alcuno in particolare, ha lasciato comunque intendere di volere smuovere le acque per trovare soluzioni alternative nella strada verso la porta avversaria. E poter raccogliere finalmente i frutti per quanto semina il Cagliari in ogni partita. Sinora, l’attacco rossoblù è ruotato attorno a Piccoli, imprescindibile per l’allenatore piemontese vista la specificità delle sue caratteristiche, sia tecniche che fisiche. Ma al di là dalla prima punta (non è escluso che a Monza tocchi davvero a Pavoletti), il nodo principale da sciogliere è nello sviluppo della manovra nel cuore del campo, tra un secondo eventuale attaccante di supporto (chiave di lettura anche sul mercato), l’esigenza di avere uno o due trequartisti a ridosso dell’area (o chi tra Viola e Gaetano nel caso) e la posizione - più o meno avanzata - di Marin per sfruttare le sue doti realizzative (come avviene sistematicamente nella Nazionale rumena). O ancora, la presenza di un regista di riferimento puro che, oltre a fare da scudo alla difesa e dettare i tempi dell’avanzamento, spinga la squadra in verticale e trovi allo stesso tempo la giocata risolutiva. Uno tra Makoumbou e proprio Marin, o magari Prati, che ha pagato l’infortunio dopo un avvio di stagione promettente e rischia ora di diventare un caso, se già non lo è. Sempre in panchina nelle ultime otto giornate. Da quando è tornato a disposizione, a fine settembre, ha giocato appena 60 minuti, di cui 1 a Udine e 59 col Bologna.

Il mazzo è caldo, dunque. Nicola deve scegliere ora la carta vincente. E far in modo che combaci con tutte quelle sul tavolo verde dello U-Power Stadium.

