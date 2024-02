Una disfatta. Il Cagliari affonda all’Olimpico, battuto 4-0 dalla Roma e mai in partita. Il vantaggio dei giallorossi dopo un minuto e tre secondi dal via con Pellegrini, quindi la doppietta di Dybala tra il 22’ e il 6’ della ripresa (su rigore) e a chiudere, otto minuti dopo, il poker firmato dal giovane Huijsen. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Ranieri. Tre vittorie su tre, invece, per De Rossi.