Il Cagliari adesso sa quanto vale 

Grande tra i grandi, nonostante la sconfitta e alcune sbavature fatali. Il Cagliari ha lasciato Torino sempre più consapevole delle proprie potenzialità e di essere quindi nel pieno della crescita, tattica e mentale, collettiva e individuale. Fattore Ranieri, ma non solo. La squadra inizia ad avere una sua identità pur cambiando in continuazione il modulo di riferimento e parte degli interpreti. E dopo un impatto shock, stanno emergendo i reali valori (sia tecnici che caratteriali) di quei giocatori più attesi all’esame di maturità nel calcio che conta. In primis Luvumbo (anche se l’altro ieri sembrava avere il freno a mano tirato) e Dossena (il primo gol in Serie A dedicato al ct della Nazionale Spalletti e a Liverani che lo ignorava in B). Ma anche Makoumbou (sempre più dentro la categoria) e Prati (colpi da artista e una personalità disarmante alla faccia dei suoi 19 anni). Tutti debuttanti e in rampa di lancio. Col contributo - fondamentale - dei più esperti. E se i vari Augello, Jankto, Hatzidiakos, Petagna, Pavoletti e Lapadula alla lunga non stanno tradendo le attese, sorprendono ogni giorno di più Viola e Goldaniga. In estate avevano entrambi la valigia pronta, oggi sono due punti fermi, quasi imprescindibili. Contro la Juve erano addirittura il capitano e il vice.

Per quanto non abbia mai smesso di credere in se stesso, nemmeno lui, probabilmente, avrebbe immaginato alla vigilia del campionato di giocare la gara con la Juventus a Torino dal primo minuto e addirittura con la fascia al braccio (oltre alla corona di alloro sulla testa per la laurea in Psicologia ottenuta due giorni prima). Viola non partiva titolare in Serie A dai tempi del Bologna, da gennaio 2022. Quattro mesi prima la precedente col Benevento. E anche in quell’occasione era il capitano. Corsi e ricorsi a lungo termine, dolci e inattesi. Anche se l’allenatore Ranieri aveva lasciato intendere qualcosa giovedì in conferenza stampa, dopo essersi complimentato con lui per il traguardo universitario appena raggiunto. «Se un allenatore lo fa giocare dal primo minuto, allora vuol dire che lo può fare». Detto, fatto. E contraccambiato, sin quando le energie lo hanno permesso. Nel primo tempo impeccabile del Cagliari c’era tanto del Viola visto e apprezzato nelle ultime settimane, simbolo della rinascita dopo un avvio di stagione rossoblù disastroso a dir poco.

Dall’ultima sosta sembra essere passata un’intera stagione, ma è poco più di un mese. Da fanalino di coda solitario a -1 dalla zona salvezza (complice l’impresa dell’Empoli ieri a Napoli). E, soprattutto, con l’idea di un progetto concreto e affascinante allo stesso tempo. Il Cagliari c’è. Si vede, si sente. E la sfida con il Monza alla ripresa del campionato rappresenta il vero banco di prova per una squadra che, dopo aver capito di poterci stare, eccome, in Serie A, vuole provare ora a sollevare l’asticella.

