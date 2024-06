Il Cagliari accelera per Piccoli 

È il giorno di Dossena-Luperto. Lunedì poi sarà quello di Nicola (salvo imprevisti). Inizia a prendere forma il Cagliari edizione 2024-25, dopo il rinnovo del contratto di Pavoletti e la decisione di non riscattare Petagna, Shomurodov e Oristanio. Ed entrano nel vivo le trattative parallele, intavolate dal ds Bonato e condivise con il prossimo allenatore, soprattutto sul fronte offensivo. Se dovesse partire anche Lapadula (come probabile), arriverebbero almeno due attaccanti. Con Piccoli in pole position.

Il cambio della guardia

Visite mediche oggi a Milano per Dossena, che poi firmerà col Como sino al 2027. Due giorni fa il sì del difensore, mentre il club lariano e il Cagliari avevano raggiunto da tempo l’accordo sul cartellino per 8 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Verrà sostituito dall’ex capitano dell’Empoli Luperto, il prezzo da pagare (tra i 4 e i 5 milioni) per liberare Nicola dalla società toscana alla quale è contrattualmente legato sino a giugno del 2025. Manca ancora l’ok definitivo del giocatore pugliese, ma siamo ai dettagli. E oggi potrebbe arrivare l’annuncio di entrambi i trasferimenti. Anche perché i rossoblù preferirebbero mettere l’operazione a bilancio entro la fine del mese, soprattutto la cessione di Dossena (che a Como andrà a triplicare il proprio ingaggio).

La caccia al gol

Nessuna novità su Mina. La manifestazione di interesse del Cruzeiro tale è rimasta, per ora. La squadra brasiliana (o chi per lei) ha tuttavia tempo sino al 10 agosto per pagare - eventualmente - la clausola rescissoria fissata in 2 milioni al momento del rinnovo, prima che il colombiano partisse per la Copa America. In campo negli Usa pure il Perù di Lapadula (decisiva la sfida di domani con l’Argentina dopo il ko col Canada) nel mirino di diverse squadre in B, soprattutto il Palermo, ma anche Samp, Cremonese, Pisa e Brescia. Intanto, il Cagliari accelera su Piccoli. Rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Lecce (dove ha segnato 5 gol in campionato più uno in Coppa Italia), il 23enne bergamasco sarebbe ben lieto di trasferirsi nell’Isola. Il Cagliari punta sul prestito con diritto di riscatto, la Dea preferirebbe avere un margine di guadagno più sicuro. Si cerca un compromesso.

Tempo al tempo

Da una trattativa più che avviata a una che sta per sbocciare. Scaduto il prestito, il Cagliari ha salutato Gaetano, ma non ha perso la speranza di riaverlo, magari con una formula diversa. Il fantasista partenopeo partirà in ritiro col Napoli, se poi il nuovo allenatore Conte dovesse decidere di non puntarci, i rossoblù sarebbero pronti ad affondare il colpo (forti della volontà del giocatore, rimasto stregato dal Cagliari e dalla città). Tempo al tempo. Ceduto, intanto, Desogus al Cittadella a titolo definitivo con diritto di riacquisto. Idrissi verso il Modena.

RIPRODUZIONE RISERVATA