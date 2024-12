Il Cagliari a secco in 8 partite su 16 

Metà campionato senza trovare il gol. In otto delle sedici giornate di Serie A già disputate il Cagliari non è riuscito a battere il portiere avversario: un dato che evidenzia un problema offensivo per la squadra di Nicola, che crea sì tanto (154 i tiri complessivi) ma non riesce a finalizzare con continuità. A volte per bravura del portiere avversario, come sabato con Carnesecchi, altre per sfortuna (ben 10 fra pali e traverse) ma anche per poca concretezza davanti alla porta: solo quattro volte è arrivata più di una rete a partita. Lacuna che potrà magari essere colmata a gennaio col mercato ma che, intanto, i rossoblù devono cercare di sistemare. Perché giocare bene e avere diverse occasioni, come avvenuto contro l'Atalanta prima in classifica, è un lato positivo ma alla fine sono i gol e i punti quelli che fanno la differenza.

Piccoli è il bomber del Cagliari: 4 gol in 16 presenze. Dietro di lui Marin a 3, poi Zappa (la splendida doppietta al Milan) e Zortea a 2, quindi Luvumbo, Palomino e Viola (miglior marcatore la scorsa stagione con 5 reti) a 1. Più un autogol, di Coco nella vittoria per 3-2 sul Torino. Sono in tutto sette i rossoblù andati a segno, non tantissimi: meno solo Monza (6), Empoli (5) e Lecce (5). E i salentini sono l'unica altra squadra che non ha segnato in otto giornate su sedici. «I dati non mentono», ha ammesso capitan Pavoletti - uno dei giocatori ancora a secco in campionato - nel post partita di sabato. «Però, invece di farcene una colpa, penso che abbiamo fatto un passo avanti dagli altri anni, dove facevamo il castello davanti alla nostra porta. Abbiamo carattere e mentalità, affrontiamo le partite con coraggio: alla lunga porterà tanti gol». Quelli che servono al Cagliari per salvarsi.

