Il Cagliari a Pisa con le idee chiare 

Pisa-Cagliari è alle porte: «Troveremo una squadra forte, costruita, come noi, per salire e uno stadio col “tutto esaurito”. Ma ci saranno anche 700 tifosi che ci soffieranno dietro. Sarà una bella partita». Ma senza scomodare i ricordi del '90, quando proprio a Pisa il Cagliari di Ranieri conquistò la Serie A: «Quella è storia già scritta. Allora c'era la promozione, qui no. I ricordi sono piacevoli, ma ora dobbiamo scrivere un'altra storia. I cavalli si vedono nel rettilineo finale e adesso stiamo uscendo dall'ultima curva. Dobbiamo dare tutto per arrivare dove ci siamo prefissati».

C'è una partita all'orizzonte e Ranieri non si sottrae, partendo dalla delusione del pari col Südtirol, una delusione che il Cagliari deve trasformare in consapevolezza: «Una consapevolezza che deve aiutarci a continuare a fare ottime partite e ad accettare il risultato. La squadra c'è, gioca ed è cosciente della sua forza. La strada è corta ed è difficile, ma dobbiamo dare il massimo in ogni circostanza». L'obiettivo non cambia: «Dobbiamo cercare di vincerle tutte. Sappiamo che è difficile, ogni partita ha delle insidie. Vogliamo mettere un margine tra noi e gli inseguitori, ma la mentalità deve essere quella di dare sempre il massimo e cercare di vincere, in casa e fuori».

Stavolta non c'è spazio per le solite battute o qualche risata. Claudio Ranieri è tirato in volto. C'è Pisa-Cagliari all'orizzonte, ma il primo pensiero del tecnico va a Bobo Gori, uno degli eroi dello scudetto del 1970 scomparso in settimana. «Lo avevo marcato nella mia ultima partita in giallorosso, nel '74, un Roma-Cagliari», ricorda commosso il tecnico. «Io marcavo Bobo, Battistoni Riva. Quando ho sentito la notizia sono rimasto sconfortato. Sono vicino alla famiglia».

Stavolta non c'è spazio per le solite battute o qualche risata. Claudio Ranieri è tirato in volto. C'è Pisa-Cagliari all'orizzonte, ma il primo pensiero del tecnico va a Bobo Gori, uno degli eroi dello scudetto del 1970 scomparso in settimana. «Lo avevo marcato nella mia ultima partita in giallorosso, nel '74, un Roma-Cagliari», ricorda commosso il tecnico. «Io marcavo Bobo, Battistoni Riva. Quando ho sentito la notizia sono rimasto sconfortato. Sono vicino alla famiglia».

La nostra forza

C'è una partita all'orizzonte e Ranieri non si sottrae, partendo dalla delusione del pari col Südtirol, una delusione che il Cagliari deve trasformare in consapevolezza: «Una consapevolezza che deve aiutarci a continuare a fare ottime partite e ad accettare il risultato. La squadra c'è, gioca ed è cosciente della sua forza. La strada è corta ed è difficile, ma dobbiamo dare il massimo in ogni circostanza». L'obiettivo non cambia: «Dobbiamo cercare di vincerle tutte. Sappiamo che è difficile, ogni partita ha delle insidie. Vogliamo mettere un margine tra noi e gli inseguitori, ma la mentalità deve essere quella di dare sempre il massimo e cercare di vincere, in casa e fuori».

Un'altra storia

Pisa-Cagliari è alle porte: «Troveremo una squadra forte, costruita, come noi, per salire e uno stadio col “tutto esaurito”. Ma ci saranno anche 700 tifosi che ci soffieranno dietro. Sarà una bella partita». Ma senza scomodare i ricordi del '90, quando proprio a Pisa il Cagliari di Ranieri conquistò la Serie A: «Quella è storia già scritta. Allora c'era la promozione, qui no. I ricordi sono piacevoli, ma ora dobbiamo scrivere un'altra storia. I cavalli si vedono nel rettilineo finale e adesso stiamo uscendo dall'ultima curva. Dobbiamo dare tutto per arrivare dove ci siamo prefissati».

Formazione

Recuperato Rog («ma non ha ancora i 90 minuti»), c'è da trovare il sostituto dello squalificato Zappa: «Ho due giorni per pensarci, sicuramente chi giocherà darà il 100%. In questo momento ho bisogno di mettere i migliori, ma a gara in corso mi possono aiutare anche quelli che fin qui sono stati ai margini, ragazzi che devono farsi trovare pronti perché avrò bisogno di tutti». Aspettando Pavoletti: «Mi manca tanto perché io voglio avere più gente possibile in area di rigore. Ha iniziato a non sentire dolore, spero che dalla prossima settimana possa lavorare con la squadra». Infine, i rigoristi: «Lapadula è il prescelto, ma i rigoristi sono lui e Mancosu. Decidono loro, per me va comunque bene. L'importante è che siano convinti e determinati a fare gol».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata