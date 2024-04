Il Cagliari a Marassi senza Viola 

Niente Genoa per Viola. Dopo Luvumbo (squalificato) e i due lungodegenti Pavoletti e Mancosu, anche il fantasista calabrese sarà costretto a dare forfait. Nei giorni scorsi, infatti, ha rimediato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Spera di poter recuperare per la partita a San Siro con il Milan, nella peggiore delle ipotesi per la successiva Reggio Emilia col Sassuolo.

Il punto

L’assenza di Viola (capocannoniere della squadra con cinque reti) toglie inevitabilmente un’arma letale a Ranieri (soprattutto nel finale di gara) che ha comunque l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Ancora non ha deciso con chi giocarsela all’inizio. La rifinitura in programma oggi al “Crai Sport Center” prima della partenza per Genova, lo aiuterà a chiarirsi le idee. Avrà in ogni caso un ulteriore allenamento domani mattina per sciogliere le riserve definitivamente. Oltre agli undici titolari, dovrà scegliere anche il sistema di gioco. La conferma della difesa a tre è assai probabile ma non scontata. L’altro nodo da sciogliere tra le linee di centrocampo e attacco: il Cagliari giocherà con o senza il trequartista?

