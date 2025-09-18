Il Cagliari a Lecce 

Nella lunghissima serata sportiva di Radilolina (che comincerà alle 18.30 con “L’Informatore Sportivo 360”) spicca la radiocronaca in diretta della partita del Cagliari. Sarà Lele Casini a raccontare in diretta dallo Stadio Via del Mare la sfida con il Lecce, valida per la quarta giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è alle 20.45 ma già dalle 20.15 inizierà il prepartita con la conduzione in studio di Carlo Alberto Melis e con una prima analisi dei temi legati a questo scontro diretto tra due squadre che puntano innanzitutto a salvarsi. Al termine del match, nell’ampio postpartita, sino alle 23.45, spazio (anche su Videolina) alle analisi tecniche, ai commenti dei tifosi e naturalmente alle interviste in diretta dei protagonisti.