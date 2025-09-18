VaiOnline
Telecomando
19 settembre 2025 alle 00:17

Il Cagliari a Lecce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella lunghissima serata sportiva di Radilolina (che comincerà alle 18.30 con “L’Informatore Sportivo 360”) spicca la radiocronaca in diretta della partita del Cagliari. Sarà Lele Casini a raccontare in diretta dallo Stadio Via del Mare la sfida con il Lecce, valida per la quarta giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è alle 20.45 ma già dalle 20.15 inizierà il prepartita con la conduzione in studio di Carlo Alberto Melis e con una prima analisi dei temi legati a questo scontro diretto tra due squadre che puntano innanzitutto a salvarsi. Al termine del match, nell’ampio postpartita, sino alle 23.45, spazio (anche su Videolina) alle analisi tecniche, ai commenti dei tifosi e naturalmente alle interviste in diretta dei protagonisti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi