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Serie A.
18 agosto 2026 alle 00:07

Il Cagliari a fari spenti su Floriani Mussolini 

Non è stata ancora imbastita una trattativa con la Lazio, ma l’interesse del club è reale 

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Per il Cagliari si avvicina l’esordio in campionato contro il Parma. L’incidente occorso a Yael Trepy ha scosso emotivamente il gruppo, che ieri si è ritrovato ad Asseminello. E proprio in onore della giovane punta francese i rossoblù proveranno a tirare fuori l’orgoglio già nei primi impegni, nella speranza di un recupero che si annuncia difficile. A cominciare dal match di sabato alle 20.45.

I temi

Il rinnovato assetto tattico messo a punto dal tecnico Fabio Pisacane si avvarrà del prezioso recupero difensivo di Yerry Mina e dell’innesto di Daniel Maldini, pedina di qualità nello scacchiere rossoblù. Il gruppo lavorerà nei prossimi giorni al Crai Sport Center per perfezionare i meccanismi in vista della prima uscita ufficiale in campionato allo stadio “Ennio Tardini” dove, con ogni probabilità, si accomoderà in panchina anche il neo arrivato Kevin Carlos, pronto a dare il suo contributo a partita in corso. Nel frattempo – come anticipato ieri – la società ha respinto una ricca offerta di mercato per Adam Obert, blindando il difensore slovacco, ancora giovane ma ormai veterano della squadra, mentre adesso lavora per colmare la lacuna sulla corsia esterna sorta dopo la partenza di Marco Palestra.

Possibile entrata

Romano Floriani Mussolini sembrerebbe il profilo ideale. Il problema è che bisogna strapparlo alla Lazio: nei confronti del giovane terzino di proprietà biancoceleste esiste un gradimento concreto e palese da parte della dirigenza cagliaritana, sebbene al momento non sia stata ancora imbastita una trattativa ufficiale tra le due società. Il Cagliari sarebbe comunque propenso a proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Parallelamente, l’assenza di Trepy (il giovane attaccante si trova ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari), apre all’improvviso un’emergenza offensiva di proporzioni inattese che obbliga il club a intervenire con tempestività sul mercato per consegnare a Pisacane un nuovo terminale offensivo di spessore.

Il caso

Di sicuro non sarà Sebastiano Esposito. La frattura con l’entourage del calciatore non sembra sia ricomponibile. È possibile che ora il giocatore possa essere ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia: non risulta che ci sia la fila fuori dalla sede del Cagliari per mettere sotto contratto a certe cifre la punta di Castellamare di Stabia.

La mission

Sarà dunque compito del direttore sportivo Pietro Accardi muoversi con rapidità negli ultimi giorni della sessione estiva per trovare il profilo giusto e regalare alla piazza la punta mancante che completi definitivamente la rosa a disposizione per affrontare la nuova e insidiosa stagione in massima serie, la 46ª nella storia del club.

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