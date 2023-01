«Il Cagliari a casa dei tifosi» 

Gianni Cadoni, il numero uno del calcio sardo, applaude l’iniziativa del Cagliari e traccia già una lista di impianti che a suo avviso potrebbero ospitare le amichevoli. «L’allenatore del Cagliari ha parlato di centri vicini ad Assemini», dice il presidente regionale della Figc, «e quindi, se parliamo di buon terreno di gioco e di tribune attrezzate, il Cagliari potrà contare su Decimomannu, Pula, Mandas, San Sperate e Iglesias». Per il calcio sardo «sarà una grande festa, ogni volta che il Cagliari deciderà di spostarsi per le partite di metà settimana, dal canto nostro daremo il massimo supporto alle società ospitanti perché tutto si svolga al meglio». E chissà che il progetto di una squadra viaggiante non possa allargarsi anche ad altri centri, magari dove è maggiore la passione per i colori rossoblù. «Anche centri come Oristano, Macomer, Calangianus e Tempio hanno strutture idonee e manti erbosi all’altezza», afferma Cadoni.

L’idea è favolosa. Benzina sull’entusiasmo dilagante dei tifosi: «Riporteremo il Cagliari in giro per i paesi vicini». Claudio Ranieri sa bene che quella è una delle chiavi per restituire la squadra rossoblù alla gente, per riavvicinare il tifoso medio – delusissimo dai risultati – e, parole del tecnico, «restituire la cortesia, loro vengono a vedere il Cagliari e noi andremo a casa loro». Ma non sarà facile.

Il ritorno

Il Cagliari, salvo ripensamenti, ricomincerà con le partitelle fuori porta. La società ha messo in piedi un “mini” stadio ad Assemini, con una tribuna che ha l’agibilità per ospitare alcune centinaia di sostenitori e un manto erboso perfetto, ma per Ranieri sarà indispensabile riavvicinarsi alla gente portando in giro, a metà settimana, il gruppo rossoblù. L’allenatore ha potuto vedere nelle ultime uscite – esclusa l’ultima – quale fosse il clima, quanto profondo fosse allo stadio il distacco dalla tifoseria, avvelenata da un gioco deludente e da risultati quasi sempre negativi. Da qui, insieme al grande lavoro che dovrà fare il tecnico con il suo staff, il progetto (esemplare operazione di marketing) di andare in giro. Sì, ma dove?

Le possibili sedi

Le difficoltà

Ma non sarà facile individuare degli impianti realmente pronti per un evento sportivo come una partita del Cagliari “fuori porta”. Gli allenatori dei club professionistici non amano i terreni sintetici, circostanza che esclude Mandas, per esempio. E pochi impianti hanno un manto erboso adatto al calcio professionistico. Pochissimi hanno in regola il certificato di agibilità per ospitare il pubblico, si giocherebbe in deroga se e quando il sindaco del comune interessato dovesse firmare il documento. Il Cagliari, dopo la traumatica esperienza di Oristano di sei anni fa (il bus che fa marcia indietro perché mancava l’agibilità per il pubblico), ha giocato pochissime amichevoli, poi a causa della pandemia la questione non è mai stata riaperta. Insomma, l’intenzione di riavvicinarsi alla gente c’è, ma il “dove” è il vero problema per il Cagliari.

