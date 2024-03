Il cacciatorpediniere Duilio abbatte altri due droni 

Roma. Altri due droni sono stati abbattuti nella notte dal Caio Duilio, il cacciatorpediniere italiano che guida la missione europea Aspides a protezione del traffico mercantile nel mar Rosso. Il 2 marzo scorso c’era stato il primo abbattimento di un drone dei ribelli yemeniti da parte della nave della Marina Militare. «L’intensità e la pericolosità delle azioni degli Houthi sta aumentando di settimana in settimana», avverte il ministro della Difesa, Guido Crosetto, più offensiva, che annuncia di aver distrutto un drone sottomarino e 18 missili anti-nave nelle aree del Mar Rosso antistanti lo Yemen. Il governo di Sana’a ha riferito di 11 morti e 14 feriti negli attacchi aerei condotti da Usa e Regno Unito.

L’altra notte, dunque, mentre il Duilio sorvegliava il tratto di mare assegnato senza essere impegnato direttamente in un’attività di scorta a navi civili, i suoi radar hanno intercettato la scia di due mezzi aerei in avvicinamento, con caratteristiche analoghe a quelli usati per azioni terroristiche. A differenza di quanto avvenuto in passato, le traiettorie non erano lineari e i droni avanzavano in ore notturne. Giunti alla distanza di rischio sono stati abbattuti dalle armi anti-drone di cui è dotato il cacciatorpediniere. Non si è fatta attendere la replica degli Houthi. «L’abbattimento di droni da parte della Marina italiana - ha detto Abdennaser Mahamed, funzionario del dipartimento dei media della presidenza della Repubblica di Sanaa - costituisce una conferma che l’Italia si è voluta schierare a fianco dei nostri nemici e a difesa di Israele». Mahamed ha precisato che «l’Italia per il momento non è un nostro obiettivo diretto».

RIPRODUZIONE RISERVATA