Il cacciatore più anziano abbatte un super cinghiale  

È il cacciatore più anziano di Baunei, ancora pienamente operativo a 83 anni, e domenica ha abbattuto un cinghiale del peso di 70 chilogrammi nel corso di una battuta organizzata nei boschi a valle del centro abitato. Per Umberto Moro - classe 1941 - e la sua compagnia di caccia “Us Abiolos” - un pezzo di storia del paese, è stata festa grande. Moro è un grande appassionato dell’arte venatoria (ha il porto d’armi dal 1959 e anche quest’anno non ha saltato una giornata di caccia) passione che coltiva da quando, appena quattordicenne, partecipò per la prima volta a una battuta con amici e parenti nel 1955. «Vado a caccia da quasi settant’anni e ho intenzione di andarci anche l’anno prossimo», ha detto. (gm.p.)

