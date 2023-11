Il cacciatore ferito non ce l’ha fatta 

Stava perlustrando una zona a Is Cannoneris alla vigilia di una battuta di caccia: la caduta tra le rocce gli è stata fatale. Sergio Angioni, giardiniere teuladino di 40 anni, non ha più ripreso conoscenza, i medici del reparto di Rianimazione del Brotzu di Cagliari hanno riscontrato la morte cerebrale del cacciatore e i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi.

L’incidente risale a dieci giorni fa: sabato undici novembre Sergio Angioni, insieme ad alcuni amici della compagnia di caccia grossa che frequentava da anni, si è recato in località Perd’e Tronu, sulla strada che conduce alla caserma della Forestale di Is Cannoneris, nel Comune di Domus de Maria. L’incidente è avvenuto nei pressi della casa di un compagno di caccia di Sergio Angioni, che ha dato immediatamente l’allarme.

Le condizioni del giardiniere sono apparse subito molto gravi a causa del violento trauma cranico. L’ambulanza del 118 ha trasportato il giardiniere all’ospedale Brotzu, dove però non ha mai ripreso conoscenza. Da qui la richiesta degli specialisti ai familiari per la donazione degli organi.

Del caso è stata informata anche la Procura che ha disposto l’autopsia. Gli specialisti dell’istituto di Medicina legale dell’Università di Cagliari ha confermato che la morte è stata causata dal forte trauma cranico che ha provocato una vasta emorragia cerebrale.

Il dolore

Da molto tempo non si registravano incidenti in montagna, nonostante l’abitudine dei giovani teuladini a praticare la caccia grossa, nel comparto montano tra Domus de Maria, Teulada e Pula. La morte del giovane ha destato sconcerto in paese, perché il ragazzo aveva esperienza, conosceva la montagna e il rispetto che si deve ai luoghi, compresa la prudenza necessaria nei movimenti. Inoltre era considerato un grande lavoratore dedicato alla famiglia. Sergio Angioni lascia la compagna Romina e due figlie.

Domani i funerali saranno celebrati alle 15,30 nella nella parrocchiale del Carmine di Teulada.

